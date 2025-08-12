Se connecter  
ChatGPT-4o n'est pas encore mort ! OpenAI fait marche arrière (pour l'instant)
Publié le: 12/08/2025 @ 14:03:26: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationOpenAI a décidé de réintroduire GPT-4o en option pour les abonnés Plus (20 € par mois), une option initialement réservée aux utilisateurs Pro. Initialement, l'entreprise prévoyait de ne proposer GPT-4o qu'aux abonnés de l'offre la plus chère, mais les retours de la communauté ont conduit à une révision immédiate. GPT-4o ne sera pas retiré immédiatement : aucune date officielle n'a été fixée pour son arrêt définitif, mais OpenAI confirme qu'à terme, le modèle sera progressivement abandonné. La raison de ce changement de direction est liée au fait que de nombreux utilisateurs trouvent GPT-4o préférable dans certains scénarios , même si GPT-5, dans les mesures internes, montre des performances globales supérieures. Certains apprécient la rapidité et le ton des réponses de GPT-4o, tandis que d'autres privilégient la puissance de raisonnement accrue du nouveau modèle. La diversité des opinions a convaincu OpenAI de conserver les deux options, du moins pendant la phase d'adaptation. Parallèlement, l'entreprise a annoncé que les abonnés Plus bénéficieront du double du quota d'utilisation de GPT-5 par rapport aux prévisions du lancement. Ce changement coïncide avec la fin du déploiement, qui, selon Sam Altman, est désormais presque entièrement couvert par tous les utilisateurs.

Le PDG a toutefois averti que des problèmes de capacité pourraient survenir la semaine prochaine : la demande accrue et l'utilisation intensive des API exercent une pression sur l'infrastructure, et de nouvelles limites temporaires sont donc possibles. Une autre fonctionnalité à venir est la possibilité de personnaliser davantage l'expérience ChatGPT. OpenAI travaille sur des outils permettant d'adapter le ton, le style et les modalités de réponse aux préférences individuelles, avec des exemples allant de l'utilisation d'émojis au niveau de « chaleur » ou de rigueur logique des réponses. Il ne s’agit pas d’une fonctionnalité immédiate, mais d’une partie d’un plan à long terme visant à rendre l’interaction plus adaptée à chaque utilisateur.
gbwhetsapp: ChatGPT-4o n'est pas encore mort ! OpenAI fait marche arrière (pour l'instant...
informative blog post please keep sharing love from ayesha
 Par gbwhetsapp, Publié le 12/08/2025 @ 17:03:39
