AMD arrête la production du processeur Ryzen 7 5700X3D
Publié le: 11/08/2025 @ 18:59:42: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDLe processeur gaming le plus populaire et peut-être le meilleur pour la plateforme AM4 disparaît peu à peu du marché et sa production pourrait bientôt être abandonnée. Depuis deux semaines, une source interne suit les prix et la disponibilité du processeur Ryzen 7 5700X3D dans différents magasins. Il s'agit de la dernière puce X3D pour AM4 et de la seule option 8 cœurs de la série Ryzen 5000 disponible après l'arrêt de la production du Ryzen 7 5800X3D. Le 5700X3D est désormais nettement plus cher chez les principaux revendeurs, dont Amazon et d'autres. Dans certains cas, le processeur est tout simplement en rupture de stock. Il semble que des pénuries soient également observées dans d'autres régions, en Europe et en Amérique du Nord. Aux États-Unis, par exemple, le Ryzen 7 5700X3D est en rupture de stock sur Amazon, et sur Newegg, il est vendu 350 $, ce qui est très cher. Selon Tweakers, plusieurs revendeurs ont signalé que le modèle était en fin de vie, bien qu'AMD ne l'ait pas officiellement annoncé. Cependant, la hausse des prix et la baisse de disponibilité signalent souvent une fin de production imminente. Le Ryzen 7 5800X3D étant retiré des rayons depuis des mois, le 5700X3D semble prêt à suivre le mouvement. Ce processeur Zen 3 à 8 cœurs et 16 threads a été une véritable bouée de sauvetage pour les possesseurs d'AM4, offrant des performances de jeu haut de gamme qui rivalisent, voire surpassent, celles de ses homologues haut de gamme. Mais si le 5700X3D disparaît, il n'y aura pas de meilleure mise à niveau pour le jeu AM4. Il est peu probable qu'AMD publie une autre puce de la série Ryzen 5000X3D - ce n'est pas nécessaire.
