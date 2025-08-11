macOS lancé avec succès sur iPhone

macOS sur iPad n'est encore qu'un rêve, mais la communauté du jailbreaking travaille activement à intégrer le système de bureau Mac aux puissantes tablettes d'Apple. Pour ceux qui ont toujours rêvé d'un Mac tactile, bonne nouvelle : un nouvel outil de jailbreak permettra de contrôler macOS directement sur l'iPad. Ce qui, jusqu'à récemment, semblait relever du fantasme « Hackintosh » devient progressivement réalité grâce aux passionnés de hacking iOS. Le développeur Duy Tran a déjà réalisé des progrès significatifs : dans le cadre du projet MacWSBootingGuide, il a réussi à lancer des versions simplifiées de Terminal, Disk Utility, Activity Monitoré et même Xcode sur iPhone. Réaliser un tel projet est extrêmement difficile : il faut de l'ingéniosité et la volonté d'amener les appareils Apple bien au-delà des capacités prévues par l'entreprise. Bien que les tests soient actuellement menés sur des iPhones, les similitudes entre iOS et iPadOS suggèrent que le portage sur iPad ne sera pas difficile. La situation du jailbreak reste incertaine, mais des outils comme palera1n et Dopamine fonctionnent toujours sur les appareils plus anciens équipés de la puce A11 Bionic et de versions antérieures. Ils exploitent la vulnérabilité matérielle checkm8, qu'Apple ne peut pas corriger avec des correctifs logiciels. Cela permet aux appareils compatibles de franchir les limites d'Apple et d'installer des modifications tierces qui enfreignent les restrictions propriétaires, mais cela augmente également les risques pour la sécurité et la stabilité du système. Les expériences semblent néanmoins très intéressantes.
Liens
GitHub (0 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité