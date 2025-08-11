Obtenir un kit de développement Nintendo Switch 2 n'est pas si facile

L'accès au kit de développement de la Nintendo Switch 2 est possible uniquement si vous remplissez des conditions très strictes afin de garantir que le jeu apporte une valeur tangible à la plateforme. Comme l'a rapporté le YouTubeur Doctre81, le studio partenaire de Nintendo, LynxByte Games, a récemment dévoilé sur les réseaux sociaux les modalités d'obtention du kit de développement. Le simple portage d'un jeu depuis la console d'origine ou une autre plateforme ne suffit pas : même les projets de partenaires déjà en collaboration avec Nintendo doivent faire l'objet d'une validation individuelle. Seuls les jeux démontrant les capacités de la nouvelle console et tirant parti de ses fonctionnalités uniques sont autorisés, notamment la prise en charge de la 4K à 60 ips ou jusqu'à 120 ips à 1440p en mode stationnaire, l'intégration de GameChat et des commandes à la souris, la prise en charge de HD Rumble 2, GameShare, et d'autres fonctionnalités. Outre la démonstration du potentiel technique, le développeur doit décrire clairement la valeur ajoutée de son jeu pour la plateforme, en précisant les fonctionnalités utilisées et en fournissant un plan de sortie détaillé. LynxByte Games a également confirmé que la Nintendo Switch 2 prendrait en charge NVIDIA DLSS 3.1. Bien que le numéro de version exact soit actuellement peu important en raison de la structure modulaire de la technologie, on supposait auparavant que la console utilisait une version simplifiée du DLSS, sans correspondance directe avec les versions habituelles des jeux PC. La confirmation de cette compatibilité pourrait être intéressante d'un point de vue technique.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité