Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Obtenir un kit de développement Nintendo Switch 2 n'est pas si facile
Publié le: 11/08/2025 @ 18:56:08: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesL'accès au kit de développement de la Nintendo Switch 2 est possible uniquement si vous remplissez des conditions très strictes afin de garantir que le jeu apporte une valeur tangible à la plateforme. Comme l'a rapporté le YouTubeur Doctre81, le studio partenaire de Nintendo, LynxByte Games, a récemment dévoilé sur les réseaux sociaux les modalités d'obtention du kit de développement. Le simple portage d'un jeu depuis la console d'origine ou une autre plateforme ne suffit pas : même les projets de partenaires déjà en collaboration avec Nintendo doivent faire l'objet d'une validation individuelle. Seuls les jeux démontrant les capacités de la nouvelle console et tirant parti de ses fonctionnalités uniques sont autorisés, notamment la prise en charge de la 4K à 60 ips ou jusqu'à 120 ips à 1440p en mode stationnaire, l'intégration de GameChat et des commandes à la souris, la prise en charge de HD Rumble 2, GameShare, et d'autres fonctionnalités. Outre la démonstration du potentiel technique, le développeur doit décrire clairement la valeur ajoutée de son jeu pour la plateforme, en précisant les fonctionnalités utilisées et en fournissant un plan de sortie détaillé. LynxByte Games a également confirmé que la Nintendo Switch 2 prendrait en charge NVIDIA DLSS 3.1. Bien que le numéro de version exact soit actuellement peu important en raison de la structure modulaire de la technologie, on supposait auparavant que la console utilisait une version simplifiée du DLSS, sans correspondance directe avec les versions habituelles des jeux PC. La confirmation de cette compatibilité pourrait être intéressante d'un point de vue technique.

index.ks?kelrepository=259
macOS lancé avec succès sur iPhone »« SK Hynix se prépare à lancer de nouvel...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-08Nintendo brevète une extension Joy-Con avec molette rotative et cliquable
07-08ROG Xbox Ally et Ally X, un leaker a révélé la date de sortie et les prix
06-08La PlayStation 6 se concentrera sur le Ray Tracing
06-08La PS6 au niveau de la RX 9070XT, la Xbox Next vise la RTX 5080
04-08La Nintendo Switch est devenue sensiblement plus chère aux Etats Unis
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
AMD AMD
AMD arrête la production du processeur Ryzen 7 5700X3D
iOS iOS
macOS lancé avec succès sur iPhone
Consoles Consoles
Obtenir un kit de développement Nintendo Switch 2 n'est pas si facile
Matériel Matériel
SK Hynix se prépare à lancer de nouvelles puces mémoire dotées d'une technologie avancée
Apple Apple
Apple prépare une amélioration de Siri pour l'année prochaine
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?