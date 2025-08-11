Apple prépare une amélioration de Siri pour l'année prochaine

La nouvelle version de Siri, présentée à la WWDC 2024, n'a toujours pas de date de sortie officielle ; Apple avait reporté son lancement sine die plus tôt cette année. Cependant, selon Mark Gurman de Bloomberg, la nouvelle version de l'assistant vocal sortira l'année prochaine et bénéficiera de la prise en charge du mécanisme amélioré App Intents. Dans le dernier numéro de sa newsletter Power On, Gurman a indiqué que la nouvelle version d'App Intents permettra à Siri de contrôler entièrement l'iPhone par la seule voix. Selon lui, l'assistant pourra, par exemple, trouver une photo, la modifier et l'envoyer au contact sélectionné d'une simple commande vocale. Vous pourrez également demander à Siri d'ouvrir une application, d'aimer une publication ou même de laisser un commentaire. De fait, la nouvelle version d'App Intents permettra à l'assistant d'utiliser les applications de la même manière que l'utilisateur. Selon Gurman, Apple teste actuellement en interne les nouvelles App Intents, corrige les bugs et prévoit de les publier avec la mise à jour de Siri au printemps 2026. Des tests internes sont déjà en cours avec des applications tierces telles que des logiciels d'Amazon, YouTube, WhatsApp, etc. Quant aux applications bancaires et médicales, Apple va limiter les fonctionnalités de Siri pour des raisons de sécurité. Pour l'instant, cette solution semble extrêmement attrayante, mais il faut comprendre que le fabricant est assez exigeant sur la voie de l'IA ; ces fonctionnalités pourraient donc apparaître bien plus tard.
