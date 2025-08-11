Microsoft Edge sera encore supporté trois ans (au moins) sur Windows 10

Publié le: 11/08/2025 @ 16:36:18: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Microsoft mettra fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025, mais des règles différentes s'appliquent au navigateur Edge. L'entreprise a confirmé dans un document de support mis à jour que Microsoft Edge et l'environnement d'exécution WebView2 sous Windows 10 continueront de recevoir des mises à jour jusqu'en octobre 2028 au moins. Cela signifie trois années supplémentaires de support du navigateur après la fin du support du système d'exploitation. Les mises à jour Edge sont fournies gratuitement et en dehors du programme ESU de Microsoft. Rappelons que Edge est également requis pour les applications Web progressives (PWA) et les applications Copilot basées sur WebView2. Même l'application payante Microsoft 365 Copilot fonctionne comme une PWA Edge et nécessite donc la prise en charge du navigateur.
