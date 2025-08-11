Test Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (PS5) - Une suite améliorée

Publié le: 11/08/2025 @ 14:39:48: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Ce jeu raconte l'histoire d'un garçon nommé Tanjiro Kamado , vivant au Japon à l'époque Taisho. Tanjiro est un enfant généreux qui se soucie profondément de sa jeune sœur, Nezuko . La vie de Tanjiro est bouleversée après une attaque démoniaque qui a coûté la vie à sa famille. Seuls Tanjiro et Nezuko survivent à ce tragique événement. Malgré sa survie, Nezuko présente d'étranges signes, sa forme ressemblant désormais à celle d'un démon. Cependant, sa sœur n'est pas encore complètement transformée, car elle conserve des émotions et des pensées humaines. Tanjiro décide alors de devenir un tueur de démons et espère redonner à sa sœur sa forme humaine. Toujours sur le même scénario que l'anime, la deuxième saison poursuit l'histoire : Tanjiro et ses amis s'entraînent sous la direction de Hashira pour devenir plus forts et combattre les démons. Le premier arc narratif de ce jeu débute avec l'Arc du Quartier des Plaisirs , où Tanjiro et ses amis accompagnent Tengen Uzui dans un quartier des divertissements où les agents ninja de Tengen recueillent des informations sur un démon avant de disparaître subitement. Pour enquêter, Tanjiro et les autres se déguisent en femmes pour s'y faufiler. Tanjiro et ses amis parviendront-ils à retrouver le démon disparu ? Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-: The Hinokami Chronicles 2 est la suite de son prédécesseur, toujours développé par CyberConnect2 . Ce jeu revient au genre de l'arène de combat 3D avec un format deux contre deux, où vous pouvez contrôler l'un des deux personnages de votre choix, l'autre personnage jouant le rôle d'assistant . Outre un nouveau scénario, cette deuxième partie propose plus de 40 personnages jouables. Ce jeu propose cinq modes de jeu principaux : Histoire, mode VS, Match en ligne, La vie d'un Pourfendeur et Parcours d'Entraînement . Les trois premiers modes sont quasiment identiques à ceux du premier opus, tandis que les deux derniers sont inédits dans ce deuxième volet.
Liens
Lire l'article (0 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-08PlayStation change de stratégie : l'entreprise se concentrera sur les joueurs et le contenu, et non sur les consoles.
07-08Test No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES (Nintendo Switch 2) - Un épisode entre deux
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité