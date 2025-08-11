Nvidia et AMD verseront 15 % des revenus de la vente de puces électroniques en Chine au gouvernement américain

Selon le Financial Times, Nvidia et AMD ont convenu de verser au gouvernement américain 15 % des revenus des ventes de puces en Chine, dans le cadre d'un accord inhabituel avec l'administration Trump pour obtenir des licences d'exportation pour les semi-conducteurs. Les deux fabricants de puces ont accepté cet accord financier comme condition à l'obtention des licences d'exportation pour le marché chinois, accordées la semaine dernière, selon des sources proches du dossier, dont un responsable américain. Cet accord de contrepartie est sans précédent. Selon les experts en contrôle des exportations, aucune entreprise américaine n'a jamais accepté de payer une partie de ses revenus pour obtenir des licences d'exportation. Mais cet accord s’inscrit dans une tendance de l’administration Trump, où le président exhorte les entreprises à prendre des mesures, comme des investissements nationaux, par exemple, pour empêcher l’imposition de tarifs douaniers dans le but de créer des emplois et des revenus en Amérique.
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-07Le problème d'« interdiction » de TikTok pourrait bientôt prendre fin avec une nouvelle application et une vente
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité