Apple perd ses experts en développement d'IA

Ces derniers mois, plus d'une douzaine de chercheurs et d'ingénieurs de premier plan ont quitté l'équipe d'Apple chargée du développement des modèles fondamentaux d'intelligence artificielle. Et il ne s'agit pas de simples employés : parmi eux, Ruoming Peng, le directeur du groupe, qui a joué un rôle clé dans l'élaboration de la stratégie d'Apple dans le domaine des grands modèles de langage. Son départ a été particulièrement impressionnant dans le secteur : selon les médias, il a perçu une rémunération de 200 millions de dollars, alors que l'entreprise n'a fait aucune tentative sérieuse pour retenir ce spécialiste. L'équipe était initialement réduite, moins de 60 personnes, et le départ d'une partie importante des experts au profit de concurrents a sensiblement affecté les projets. Cette série de licenciements laisse entrevoir des problèmes plus profonds au sein d'Apple, qui, selon certaines sources internes, pourraient expliquer en partie les retards dans l'implémentation de fonctionnalités clés d'Apple Intelligence. Des sources internes évoquent un manque de stratégie claire et une progression extrêmement lente, aggravée par la culture d'entreprise et la complexité des flux de travail. Siri n'a pas encore reçu la mise à jour majeure promise, basée sur Apple Intelligence, et la nouvelle architecture système n'a pas encore été déployée. Selon le Financial Times, ces retards minent la confiance non seulement des employés, mais aussi des utilisateurs fidèles de la marque, ce qui, à long terme, pourrait impacter négativement le chiffre d'affaires. Tim Cook lui-même reconnaît les menaces et le retard de l'entreprise dans le domaine de l'IA, mais n'a pas encore communiqué de plan pour remédier à la situation.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité