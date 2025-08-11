Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Intel se prépare à sortir la carte graphique qui succédera à l'Arc A380
Publié le: 11/08/2025 @ 00:59:24: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLa série Battlemage d'Intel semble se doter d'une nouvelle carte graphique abordable qui succédera à l'Arc A380. On ignore encore le sort de l'Arc B770, mais des rapports récents suggèrent que l'entreprise travaille non seulement sur un GPU grand public plus puissant, mais aussi sur un modèle d'entrée de gamme abordable. De plus, un nouveau GPU portant l'identifiant PCI 0xE209 a récemment été découvert dans les correctifs des pilotes du noyau Linux. Cet identifiant correspond au nouveau modèle grand public de la série Arc Battlemage. Un correctif ajouté au noyau Linux permettra au pilote de reconnaître la carte. Le nouvel identifiant PCI est également apparu dans la table des identifiants PCI Mesa, où il est répertorié comme « BMG G21 », ce qui exclut la possibilité qu'il s'agisse de la B770.

Mesa est un ensemble de pilotes ouverts pour le rendu, le calcul et l'affichage. L'ajout de l'ID PCI 0xE209 permet le rendu 3D, ainsi que la prise en charge de Vulkan et d'OpenGL. On peut donc supposer qu'il s'agit d'une version grand public du modèle professionnel Arc B50 PRO d'Intel, qui s'appellera probablement Arc B380. Si ces hypothèses sont correctes, la B380 remplacera l'Arc A380 basée sur l'architecture Alchemist et offrira des spécifications bien plus performantes. Si la B380 est équipée de 16 cœurs Xe2, elle pourrait constituer une excellente carte graphique d'entrée de gamme, à condition de ne pas dépasser 150 $. À titre de comparaison, l'Arc A380 était commercialisée à 149 $ ; à un prix similaire, ce nouveau modèle pourrait donc constituer une option extrêmement attractive pour les joueurs.
Apple perd ses experts en développement... »« Windows 10 : L'outil UpDownTool promet u...
Plus d'actualités dans cette catégorie
06-08Les nouveaux processeurs Intel présentent des défauts
31-07Intel se prépare à lancer le processeur Core Ultra 5 235
17-07Intel prépare une nouvelle architecture pour les cœurs de processeur
16-07Les processeurs Intel Raptor Lake sont particulièrement sensibles aux vagues de chaleur
11-07Le PDG d'Intel admet que l'entreprise ne fait plus partie du top 10 des fabricants de puces
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
Apple perd ses experts en développement d'IA
Intel Intel
Intel se prépare à sortir la carte graphique qui succédera à l'Arc A380
Windows Windows
Windows 10 : L'outil UpDownTool promet un support de l'OS jusqu'en 2032, mais il y a un mais
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
id Software annonce la sortie de Heretic + Hexen sur consoles et PC
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Ninja Gaiden : Ragebound (PS5) - Un retour en 2D inattendu.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?