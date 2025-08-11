Intel se prépare à sortir la carte graphique qui succédera à l'Arc A380

La série Battlemage d'Intel semble se doter d'une nouvelle carte graphique abordable qui succédera à l'Arc A380. On ignore encore le sort de l'Arc B770, mais des rapports récents suggèrent que l'entreprise travaille non seulement sur un GPU grand public plus puissant, mais aussi sur un modèle d'entrée de gamme abordable. De plus, un nouveau GPU portant l'identifiant PCI 0xE209 a récemment été découvert dans les correctifs des pilotes du noyau Linux. Cet identifiant correspond au nouveau modèle grand public de la série Arc Battlemage. Un correctif ajouté au noyau Linux permettra au pilote de reconnaître la carte. Le nouvel identifiant PCI est également apparu dans la table des identifiants PCI Mesa, où il est répertorié comme « BMG G21 », ce qui exclut la possibilité qu'il s'agisse de la B770.
Mesa est un ensemble de pilotes ouverts pour le rendu, le calcul et l'affichage. L'ajout de l'ID PCI 0xE209 permet le rendu 3D, ainsi que la prise en charge de Vulkan et d'OpenGL. On peut donc supposer qu'il s'agit d'une version grand public du modèle professionnel Arc B50 PRO d'Intel, qui s'appellera probablement Arc B380. Si ces hypothèses sont correctes, la B380 remplacera l'Arc A380 basée sur l'architecture Alchemist et offrira des spécifications bien plus performantes. Si la B380 est équipée de 16 cœurs Xe2, elle pourrait constituer une excellente carte graphique d'entrée de gamme, à condition de ne pas dépasser 150 $. À titre de comparaison, l'Arc A380 était commercialisée à 149 $ ; à un prix similaire, ce nouveau modèle pourrait donc constituer une option extrêmement attractive pour les joueurs.
