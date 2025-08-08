Windows 10 : L'outil UpDownTool promet un support de l'OS jusqu'en 2032, mais il y a un mais

Un nouvel outil gratuit appelé UpDownTool permet de prolonger le support de Windows 10 jusqu'en 2032 en quelques clics. Pour ce faire, l'outil convertit les versions installées de Windows 11 ou Windows 10 en Windows 10 LTSC 2021, une édition Long Term Servicing Channel qui, contrairement aux versions standard, bénéficie de mises à jour étendues pendant plusieurs années. Plus précisément, l'édition IoT Enterprise LTSC 2021 est prise en charge jusqu'en janvier 2032, soit plus de six ans de plus que Windows 10 standard. Cette variante de Windows 10 est une édition spéciale initialement conçue pour les environnements critiques tels que les systèmes industriels, médicaux et embarqués. Les versions LTSC ne reçoivent que des mises à jour de sécurité et des correctifs de bugs critiques, mais aucune mise à jour de fonctionnalités, ce qui les rend particulièrement stables. Microsoft ne publie de nouvelles versions LTSC que tous les deux ou trois ans. Un aspect crucial de l'utilisation d'UpDownTool réside toutefois dans la question des licences. Microsoft ne vend pas de licences Windows 10 LTSC aux particuliers, mais uniquement aux organisations disposant d'accords de licences en volume. Les utilisateurs doivent donc être conscients que leur licence est susceptible de changer et que l'utilisation d'une version LTSC sans clé de produit correspondante constitue une violation des conditions d'utilisation de Microsoft. Les éditions LTSC sont nettement plus chères que les licences Windows classiques, coûtant plusieurs centaines de dollars par appareil dans le cadre des programmes de licences en volume. Les utilisateurs particuliers n'y ont généralement pas accès, ce qui crée une incertitude juridique. Les versions Windows correspondantes ne doivent jamais être utilisées sans licence.
Contrairement à Windows 10 classique, LTSC n'installe pas le Microsoft Store ni divers services en arrière-plan. Cette version offre une expérience Windows 10 pure, sans publicités, ni Microsoft Store, ni Copilot ; il s'agit en quelque sorte d'un instantané du système d'exploitation de 2021. Ces limitations peuvent présenter à la fois des avantages et des inconvénients. D'un côté, le système est plus simple et sans fonctionnalités perturbatrices ; de l'autre, les applications et services modernes sont absents. Les utilisateurs peuvent installer le Microsoft Store ultérieurement, mais doivent s'attendre à des problèmes de compatibilité. Les mises à jour Windows pour les nouvelles générations de matériel sont également limitées. La méthode non officielle de rétrogradation ou de mise à niveau latérale d'UpDownTool comporte donc des risques. Bien que le développeur promette sur son site web qu'aucun programme, fichier, paramètre ou pilote ne sera perdu lors de la mise à niveau, une sauvegarde complète de vos données est fortement recommandée avant utilisation.
