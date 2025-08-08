id Software annonce la sortie de Heretic + Hexen sur consoles et PC

Publié le: 08/08/2025 @ 15:31:19: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Aujourd'hui, id Software, en partenariat avec l'équipe talentueuse de Nightdive Studios, a annoncé que Heretic + Hexen, une collection mise à jour de ces jeux de tir et de lancement de sorts, était disponible maintenant. Ces deux classiques qui ont aidé à façonner le genre ont été restaurés avec des performances améliorées pour les plateformes modernes, une bande-son améliorée signée Andrew Hulshult, des modes match à mort et coop en ligne interplateforme et en local/écran partagé, le support des mods en jeu et plus encore. Ceux qui achèteront Heretic + Hexen recevront :
- Heretic: Shadow of the Serpent Riders
- Hexen: Beyond Heretic
- Hexen: Deathkings of the Dark Citadel
Deux épisodes inédits créés en collaboration par les équipes d'id Software + Nightdive Studios :
-Heretic: Faith Renewed
- Hexen: Vestiges of Grandeur
Les détenteurs actuels de l'un ou de plusieurs des titres mentionnés ci-dessus recevront une mise à jour gratuite pour profiter de la nouvelle collection, et auront toujours accès aux versions précédentes. Heretic + Hexen est disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.
