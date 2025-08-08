Test Ninja Gaiden : Ragebound (PS5) - Un retour en 2D inattendu.

Publié le: 08/08/2025 @ 15:07:39: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
L'histoire commence avec Ryu Hayabusa voyageant en Amérique pour accomplir la volonté de son père. Pendant son absence, la barrière entre le monde des humains et celui des démons se brise soudainement, libérant une armée de monstres terrifiants sur le village d'Hayabusa, représentant une menace sans précédent. Après la disparition de Ryu Hayabusa, l'histoire se concentre désormais sur Kenji Mozu , un shinobi du village d'Hayabusa, et Kumori , une kunoichi du clan Ninja de l'Araignée Noire. Bien que Kenji et Kumori soient dans des camps opposés, ils sont cette fois contraints de s'unir pour combattre un mal plus grand encore. Kenji et Kumori peuvent-ils bien travailler ensemble ? Contrairement au NINJA GAIDEN moderne développé par Team Ninja que nous connaissons, NINJA GAIDEN: Ragebound est le successeur spirituel du jeu d'action classique en 2D à défilement latéral . Bien que développé par The Game Kitchen (Blasphemous), ce jeu conserve sa formule classique : un jeu à défilement latéral simple et progressif, basé sur des niveaux, sans éléments Metroidvania . Comme dans la plupart des jeux modernes, vous commencerez par un tutoriel, une phase de prologue, où vous incarnerez Jo Hayabusa, le père de Ryu Hayabusa. Au cours de cette phase, vous apprendrez les mécanismes de jeu de base comme attaquer, sauter, escalader les murs, lancer des kunaïs et même s'agripper aux plafonds. Une fois le prologue terminé, vous accéderez au jeu.
