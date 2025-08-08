Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Ninja Gaiden : Ragebound (PS5) - Un retour en 2D inattendu.
Publié le: 08/08/2025 @ 15:07:39: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosL'histoire commence avec Ryu Hayabusa voyageant en Amérique pour accomplir la volonté de son père. Pendant son absence, la barrière entre le monde des humains et celui des démons se brise soudainement, libérant une armée de monstres terrifiants sur le village d'Hayabusa, représentant une menace sans précédent. Après la disparition de Ryu Hayabusa, l'histoire se concentre désormais sur Kenji Mozu , un shinobi du village d'Hayabusa, et Kumori , une kunoichi du clan Ninja de l'Araignée Noire. Bien que Kenji et Kumori soient dans des camps opposés, ils sont cette fois contraints de s'unir pour combattre un mal plus grand encore. Kenji et Kumori peuvent-ils bien travailler ensemble ? Contrairement au NINJA GAIDEN moderne développé par Team Ninja que nous connaissons, NINJA GAIDEN: Ragebound est le successeur spirituel du jeu d'action classique en 2D à défilement latéral . Bien que développé par The Game Kitchen (Blasphemous), ce jeu conserve sa formule classique : un jeu à défilement latéral simple et progressif, basé sur des niveaux, sans éléments Metroidvania . Comme dans la plupart des jeux modernes, vous commencerez par un tutoriel, une phase de prologue, où vous incarnerez Jo Hayabusa, le père de Ryu Hayabusa. Au cours de cette phase, vous apprendrez les mécanismes de jeu de base comme attaquer, sauter, escalader les murs, lancer des kunaïs et même s'agripper aux plafonds. Une fois le prologue terminé, vous accéderez au jeu.
« Le Xbox Design Lab rouvre ses portes ave...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-08PlayStation change de stratégie : l'entreprise se concentrera sur les joueurs et le contenu, et non sur les consoles.
07-08Test No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES (Nintendo Switch 2) - Un épisode entre deux
06-08Nintendo prévoit de nouvelles tailles de cartouches Switch 2
06-08Test Edens Zero (PS5) - Un jeu vidéo fidèle au manga, mais techniquement limité
05-08GTA Online pourrait bientôt obliger les utilisateurs à vérifier leur âge.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Ninja Gaiden : Ragebound (PS5) - Un retour en 2D inattendu.
Microsoft Microsoft
Le Xbox Design Lab rouvre ses portes avec une multitude de nouvelles fonctionnalités
Programmation Programmation
ChatGPT arrive dans vos écouteurs : réponses vocales, traductions et notes intelligentes
Consoles Consoles
Nintendo brevète une extension Joy-Con avec molette rotative et cliquable
Mobile Mobile
Les smartphones Samsung Galaxy S25 battent des records de ventes
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?