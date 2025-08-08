Le Xbox Design Lab rouvre ses portes avec une multitude de nouvelles fonctionnalités

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le Xbox Design Lab rouvre ses portes avec une multitude de nouvelles fonctionnal...
Publié le: 08/08/2025 @ 14:28:42: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftLe laboratoire créatif des fans de Xbox est de retour. Dès aujourd'hui, le 6 août 2025 , le Xbox Design Lab est de nouveau disponible en Italie, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui rendront l'expérience de jeu encore plus personnelle. Après une pause forcée, Microsoft a officiellement rouvert la plateforme de personnalisation, la repensant graphiquement et techniquement pour offrir une interface plus fluide, moderne et intuitive, enrichie par une vue 3D interactive à 360° de la manette, permettant de visualiser l'apparence de l'appareil en temps réel. Le nouveau portail permet une personnalisation détaillée de chaque élément de la manette Xbox, des coques avant et arrière aux poignées, en passant par la croix directionnelle, les gâchettes, le bouton central et le bouton principal. Des composants avancés tels que des poignées arrière caoutchoutées, des gâchettes métalliques et la possibilité de graver au laser un texte personnalisé jusqu'à 16 caractères sont également disponibles, le tout dans un large choix de nouvelles couleurs et combinaisons. Et ce n'est pas tout : Microsoft a également annoncé son intention d'élargir encore les possibilités créatives en introduisant des coques exclusives inspirées de franchises emblématiques telles que DOOM : The Dark Ages et The Witcher dans le catalogue Design Lab , faisant de chaque contrôleur un véritable objet de collection.
Test Ninja Gaiden : Ragebound (PS5) - Un... »« ChatGPT arrive dans vos écouteurs : ré...
Plus d'actualités dans cette catégorie
05-08Xbox change de nom sur PC, Microsoft fait un changement petit mais significatif
01-08Microsoft supprime tous les mots de passe Authenticator aujourd'hui
31-07Microsoft bat des records grâce à l'IA et au cloud : sa capitalisation boursière dépasse les 4 000 milliards de dollars
29-07La vérification de l'âge sur Xbox arrive au Royaume-Uni
29-07La mise à jour Xbox de juillet 2025 introduit le streaming de jeux via l'application Xbox PC et plus encore.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Ninja Gaiden : Ragebound (PS5) - Un retour en 2D inattendu.
Microsoft Microsoft
Le Xbox Design Lab rouvre ses portes avec une multitude de nouvelles fonctionnalités
Programmation Programmation
ChatGPT arrive dans vos écouteurs : réponses vocales, traductions et notes intelligentes
Consoles Consoles
Nintendo brevète une extension Joy-Con avec molette rotative et cliquable
Mobile Mobile
Les smartphones Samsung Galaxy S25 battent des records de ventes
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?