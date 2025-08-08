Le Xbox Design Lab rouvre ses portes avec une multitude de nouvelles fonctionnalités

Le laboratoire créatif des fans de Xbox est de retour. Dès aujourd'hui, le 6 août 2025 , le Xbox Design Lab est de nouveau disponible en Italie, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui rendront l'expérience de jeu encore plus personnelle. Après une pause forcée, Microsoft a officiellement rouvert la plateforme de personnalisation, la repensant graphiquement et techniquement pour offrir une interface plus fluide, moderne et intuitive, enrichie par une vue 3D interactive à 360° de la manette, permettant de visualiser l'apparence de l'appareil en temps réel. Le nouveau portail permet une personnalisation détaillée de chaque élément de la manette Xbox, des coques avant et arrière aux poignées, en passant par la croix directionnelle, les gâchettes, le bouton central et le bouton principal. Des composants avancés tels que des poignées arrière caoutchoutées, des gâchettes métalliques et la possibilité de graver au laser un texte personnalisé jusqu'à 16 caractères sont également disponibles, le tout dans un large choix de nouvelles couleurs et combinaisons. Et ce n'est pas tout : Microsoft a également annoncé son intention d'élargir encore les possibilités créatives en introduisant des coques exclusives inspirées de franchises emblématiques telles que DOOM : The Dark Ages et The Witcher dans le catalogue Design Lab , faisant de chaque contrôleur un véritable objet de collection.
Liens
Lien (1 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
31-07Microsoft bat des records grâce à l'IA et au cloud : sa capitalisation boursière dépasse les 4 000 milliards de dollars
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité