Nintendo brevète une extension Joy-Con avec molette rotative et cliquable
Publié le: 08/08/2025 @ 14:13:42: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesNintendo a déposé deux nouveaux brevets pour des extensions Joy-Con, décrivant un mécanisme rotatif et une molette cliquable. Selon le service de recherche de brevets « Nintendo Patents Watch », la première variante est un disque dont le mouvement est détecté par un capteur de souris à travers une fenêtre. Des aimants assurent la stabilité. Le second brevet présente une molette avec un point de clic tactile, dont la rotation est détectée par un engrenage et transmise aux boutons SL et SR. Reste à savoir si ces concepts seront un jour produits en série. Comme c'est souvent le cas pour les premières demandes de brevet, il pourrait également s'agir d'études purement techniques, par exemple pour des applications de niche comme les jeux de pêche ou les mini-plateformes expérimentales
