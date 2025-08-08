Les smartphones Samsung Galaxy S25 battent des records de ventes

Samsung a annoncé que la série de smartphones phares Galaxy S25 s'était vendue à 3 millions d'unités. À titre de comparaison, la génération précédente (Galaxy S24) avait mis deux mois de plus pour atteindre ces résultats. Les modèles pliables Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 se vendent également mieux que leurs prédécesseurs. Seuls les faibles ventes du smartphone fin Galaxy S25 Edge pourraient perturber ces statistiques. Rappelons que ce nouveau produit, au prix de 1 100 $, est équipé du processeur phare Qualcomm Snapdragon 8 Elite pour Galaxy de 3 nanomètres, d'un boîtier de seulement 5,8 mm d'épaisseur et pesant 163 grammes, d'une protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP68, d'un verre de protection Corning Gorilla Glass Ceramic 2, d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et une fréquence d'images adaptative de 1 à 120 Hz, d'une double caméra arrière avec modules de 200 MP et 12 MP (ultra-large), d'une caméra frontale de 12 MP, d'une batterie de 3900 mAh, d'une prise en charge de la charge filaire de 25 W et d'une prise en charge de la charge sans fil.
