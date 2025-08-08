Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les smartphones Samsung Galaxy S25 battent des records de ventes
Publié le: 08/08/2025 @ 00:34:46: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileSamsung a annoncé que la série de smartphones phares Galaxy S25 s'était vendue à 3 millions d'unités. À titre de comparaison, la génération précédente (Galaxy S24) avait mis deux mois de plus pour atteindre ces résultats. Les modèles pliables Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 se vendent également mieux que leurs prédécesseurs. Seuls les faibles ventes du smartphone fin Galaxy S25 Edge pourraient perturber ces statistiques. Rappelons que ce nouveau produit, au prix de 1 100 $, est équipé du processeur phare Qualcomm Snapdragon 8 Elite pour Galaxy de 3 nanomètres, d'un boîtier de seulement 5,8 mm d'épaisseur et pesant 163 grammes, d'une protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP68, d'un verre de protection Corning Gorilla Glass Ceramic 2, d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et une fréquence d'images adaptative de 1 à 120 Hz, d'une double caméra arrière avec modules de 200 MP et 12 MP (ultra-large), d'une caméra frontale de 12 MP, d'une batterie de 3900 mAh, d'une prise en charge de la charge filaire de 25 W et d'une prise en charge de la charge sans fil.
« Google Pixel 10 se concentrera sur la ph...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-08Google Pixel 10 se concentrera sur la photographie IA
07-08Samsung va produire des caméras pour l'iPhone 18
07-08Qualcomm se prépare à lancer le processeur Snapdragon 8 Gen 5
06-08Google sortira le Pixel 10 pliable beaucoup plus tard que prévu
05-08Le Samsung Galaxy S25 FE présenté dans toutes les couleurs
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Mobile Mobile
Les smartphones Samsung Galaxy S25 battent des records de ventes
Mobile Mobile
Google Pixel 10 se concentrera sur la photographie IA
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
PlayStation change de stratégie : l'entreprise se concentrera sur les joueurs et le contenu, et non sur les consoles.
AMD AMD
AMD développe des puces pour les PC et les consoles de Microsoft
Mobile Mobile
Samsung va produire des caméras pour l'iPhone 18
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?