Google Pixel 10 se concentrera sur la photographie IA
Publié le: 08/08/2025 @ 00:32:28: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLa communauté technologique attend avec impatience la sortie de la série de smartphones Google Pixel 10. Selon les rumeurs, elle apportera non seulement une nouvelle mise à jour, mais aussi une avancée majeure vers la photographie intelligente et l'intelligence artificielle. Malgré les nombreuses fuites qui révèlent de nombreux changements attendus, une chose est sûre : Google mise non seulement sur l'amélioration du matériel, mais aussi sur l'IA. Selon de récentes informations d'Android Headlines, le Pixel 10 pourrait devenir le smartphone le plus intelligent de l'entreprise. L'objectif principal de cette génération est l'intégration de l'intelligence artificielle aux fonctionnalités photo. Google s'éloigne de la simple course aux mégapixels pour se concentrer sur une expérience utilisateur intelligente et intuitive.

L'une des principales nouveautés sera la fonction Camera Coach, un assistant IA intégré à l'appareil photo qui proposera en temps réel des améliorations à apporter à la photo, de la composition à l'éclairage en passant par l'angle de prise de vue. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile pour ceux qui ne possèdent pas de compétences professionnelles en photographie. Autre fonctionnalité intéressante : la retouche photo conversationnelle, optimisée par le modèle d'IA Gemini. Grâce à elle, l'utilisateur pourra modifier ses images vocalement ou par de simples commandes textuelles. Google ne se limite pas aux innovations logicielles. Selon certaines rumeurs, le Pixel 10 standard sera équipé d'un triple module photo : un capteur principal de 48 MP, un objectif grand-angle de 12 MP et un téléobjectif Samsung 3J1 de 10,8 MP avec zoom optique x5.
