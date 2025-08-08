PlayStation change de stratégie : l'entreprise se concentrera sur les joueurs et le contenu, et non sur les consoles.

Publié le: 08/08/2025 @ 00:28:23: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Sony redéfinit l'avenir de PlayStation , en recentrant son activité sur les appareils physiques pour créer un écosystème basé sur le contenu et l'engagement des utilisateurs . Dans une récente déclaration, Sadahiko Hayakawa , vice-président senior du géant japonais, a confirmé que l'entreprise abandonnait progressivement son modèle économique traditionnel, centré sur le matériel, pour adopter une approche plus large et plus flexible, basée sur les plateformes et les services. L'objectif est clair : « élargir la communauté et accroître l'engagement », en touchant les joueurs où qu'ils soient, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent. Un exemple concret de cette nouvelle vision est le lancement de Helldivers 2 sur Xbox et de LEGO Horizon Adventures sur Nintendo Switch, signes clairs de l'ouverture de Sony au monde du jeu multiplateforme. Si par le passé, l'idée de voir des titres PlayStation propriétaires sur des consoles concurrentes semblait impensable, c'est aujourd'hui une réalité. Mais ce n'est pas un adieu au monde des consoles : la PlayStation 5 continue d'enregistrer d'excellents chiffres en termes de ventes , de jeux expédiés, d'utilisateurs actifs et de bénéfices. Cependant, la console ne deviendra plus qu'un élément de l'équation, et non plus le seul. Hayaka a déclaré ce qui suit il y a quelques heures à peine lors de sa dernière réunion avec des investisseurs :
Le dirigeant a prédit que cette transformation s'inscrivait dans un plan plus large : Sony se positionne de plus en plus comme une « entreprise de création », axée sur la production de contenus dans trois domaines clés – jeux vidéo, musique et images – qui représentent actuellement 60 % du chiffre d'affaires total du groupe. L'entreprise investit massivement dans le streaming musical, développe la plateforme d'anime Crunchyroll et noue des partenariats stratégiques avec des entreprises comme Bandai Namco pour développer de nouvelles propriétés intellectuelles et du contenu cross-média. L'objectif est clair : faire de PlayStation une plateforme vivante et dynamique, capable de transcender le matériel et de devenir un géant mondial du divertissement.
« Dans l’industrie du jeu vidéo, nous nous éloignons d’un modèle économique centré sur le matériel pour nous tourner vers un modèle centré sur la plateforme qui élargit la communauté et augmente l’engagement. »
