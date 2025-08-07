Se connecter  
AMD développe des puces pour les PC et les consoles de Microsoft
Publié le: 07/08/2025 @ 19:23:38: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDLors de sa conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre, AMD a officiellement confirmé le développement de puces spécialisées pour les futurs appareils Xbox, notamment les consoles, les PC et les appareils portables. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue date avec Microsoft, qui franchit une nouvelle étape. Les excellents résultats financiers d'AMD ne font que souligner le succès de cette stratégie. Le segment Client et Gaming a progressé de 71,4 % d'un coup, et le segment Client (processeurs Ryzen) de 66 %, pour atteindre 2,5 milliards de dollars. Ce résultat a été obtenu grâce à d'excellentes ventes, notamment celles des nouvelles puces Ryzen 9000X3D. Le segment Gaming, qui comprend les cartes graphiques Radeon RX 9000 et les systèmes sur puce pour consoles de jeu, a progressé de 83,3 % pour atteindre 1,1 milliard de dollars.

Il est particulièrement intéressant de noter que la nouvelle puce personnalisée d'AMD, selon l'entreprise elle-même, sera utilisée non seulement dans la prochaine génération de Xbox, mais aussi dans les consoles portables et même sur PC. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle unification architecturale entre les plateformes de jeu. En même temps, rien de surprenant à cela : AMD coopère déjà activement avec Microsoft et Sony. Par exemple, la nouvelle technologie FSR 4 a été développée conjointement avec Sony pour PlayStation, et la puce Ryzen Z2, qui constitue la base de la console portable ROG Ally, repose également sur l'architecture Xbox et fait partie du même système unifié. Les consoles Xbox Series X/S fonctionnent également depuis longtemps sur l'architecture Zen et les cartes graphiques RDNA, ce qui les rapproche des PC. Il est donc judicieux d'attendre les nouvelles consoles Microsoft.

