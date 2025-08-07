Se connecter  
Samsung va produire des caméras pour l'iPhone 18
Publié le: 07/08/2025 @ 19:22:09: Par Nic007
MobileSamsung Electronics lance la construction de sa première usine de production de capteurs CMOS aux États-Unis, en partenariat avec Apple. La nouvelle usine sera construite à Austin, au Texas, et devrait entrer en service dès le printemps prochain, probablement en mars. La ligne de production produira les capteurs CMOS avancés qui constitueront la base des appareils photo de l'iPhone 18. Selon le Financial Times, il s'agit de capteurs trois couches avancés avec un composé hybride. Cette architecture implique le placement de trois couches distinctes : la première est chargée de capter la lumière, la deuxième de la traiter et la troisième de la convertir au format numérique. Cette technologie permet d'obtenir un capteur plus petit, un fonctionnement plus efficace, une réduction du bruit et une meilleure qualité de prise de vue en basse lumière.

Actuellement, seuls Samsung et Sony disposent de la technologie nécessaire à la production de tels capteurs. Apple collabore traditionnellement avec Sony, mais en raison de retards et de perturbations dans les livraisons en provenance du Japon, l'entreprise a décidé de redistribuer sa chaîne d'approvisionnement et de se concentrer sur la production aux États-Unis. Cela a ouvert la voie à un rapprochement avec Samsung, qui deviendra désormais non seulement un fournisseur d'écrans et de mémoire, mais aussi un partenaire clé pour les appareils photo de l'iPhone. C'est une excellente nouvelle pour le fabricant, qui a récemment traversé une période difficile dans de nombreux secteurs de production. Un nouveau client peut considérablement augmenter son chiffre d'affaires.

