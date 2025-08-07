Se connecter  
Qualcomm se prépare à lancer le processeur Snapdragon 8 Gen 5
Publié le: 07/08/2025 @ 19:20:41: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileQualcomm tiendra son Snapdragon Summit annuel le 23 septembre. Selon certaines rumeurs, outre l'annonce de sa puce phare Snapdragon 8 Elite Gen 2, l'entreprise préparerait une autre surprise intéressante pour ses partenaires : le Snapdragon 8 Gen 5. Ce processeur, selon des sources internes, sera basé sur la même technologie TSMC N3P gravée en 3 nm que la version haut de gamme, mais sera proposé sur des smartphones à un prix bien plus abordable, à partir de 280 $ seulement. Ce nouveau produit devrait constituer une excellente solution pour les marques souhaitant maintenir un chiffre d'affaires élevé tout en proposant à leurs clients un appareil performant et moderne à un prix raisonnable. L'information a été partagée par le célèbre informateur chinois Digital Chat Station, qui avait précédemment rapporté que Qualcomm développait une puce portant le code SM8845. Il précise désormais qu'il s'agit du Snapdragon 8 Gen 5.

Contrairement au Snapdragon 8s Gen 4, son successeur ne sera pas une simple version allégée, mais un véritable produit phare doté de cœurs Oryon personnalisés, à l'instar du Snapdragon 8 Elite Gen 2. Les appareils équipés du Snapdragon 8 Gen 5 pourront ainsi offrir des performances élevées sans avoir à débourser une somme exorbitante pour une puce haut de gamme. Selon une source interne, les smartphones équipés de ce processeur coûteront entre 2 000 et 2 500 yuans, soit environ 280 à 350 dollars. Cela ouvre la voie à l'apparition de fonctionnalités phares sur des appareils milieu de gamme. De plus, même si Qualcomm décide d'augmenter les prix au fil du temps, les utilisateurs auront toujours des alternatives avec les MediaTek Dimensity 9400+ et Dimensity 9500e.

