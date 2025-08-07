Se connecter  
Le MacBook Pro sera doté d'un écran OLED dès 2026
Publié le: 07/08/2025 @ 19:18:40: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple prépare une mise à jour majeure de sa gamme d'ordinateurs portables : en 2026, l'entreprise passera pour la première fois des écrans mini-LED aux écrans OLED sur le MacBook Pro. Selon un récent rapport du site sud-coréen Dealsite, Samsung Display sera à ce stade le seul fournisseur d'écrans OLED, malgré une collaboration active avec LG. Selon la source, le choix de Samsung s'explique par ses investissements dans la production d'une nouvelle génération d'écrans utilisant des transistors à couches minces à base d'oxyde. Ce sont ces écrans qu'Apple souhaite voir dans ses futurs ordinateurs portables : ils offrent une faible consommation d'énergie, notamment à des niveaux de luminosité élevés, ce qui est idéal pour les ordinateurs portables destinés aux tâches professionnelles. Samsung prévoit de produire jusqu'à 15 000 écrans OLED par mois et, avec un cycle de production complet, pourrait produire jusqu'à 10 millions d'écrans par an.

Cependant, les analystes estiment qu'environ 5 millions de MacBook Pro OLED seront produits la première année, ce qui représente un volume conséquent pour un appareil haut de gamme. Le nouveau modèle devrait conserver la fonctionnalité phare ProMotion, qui permettra à l'écran de prendre en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 10 à 120 Hz. Des dalles LTPO seront utilisées à cet effet, comme sur les iPhones modernes. Mais l'un des principaux changements visuels réside peut-être dans la suppression des franges. Comme sur l'iPhone, la version OLED du MacBook Pro se transformera en Dynamic Island, une découpe ovale allongée combinant des éléments de la caméra frontale et des capteurs.
