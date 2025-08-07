Spotify annonce des augmentations de prix mondiales pour l'abonnement Premium

Spotify augmente les tarifs de son abonnement Premium dans plusieurs régions du monde. Cette hausse s'applique aux marchés d'Asie du Sud, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et de la région Asie-Pacifique. L'entreprise n'a pas précisé quels pays seront concernés, mais l'Italie, l'Espagne et le Portugal, entre autres, ont déjà mis en place les nouveaux tarifs. Le prix y a augmenté de 1 € par mois, passant respectivement à 11,99 € en Italie et en Espagne, et à 8,99 € au Portugal. En Inde, le tarif passera de 119 à 139 roupies, la première hausse depuis le lancement du service en 2019. Selon Spotify, ces ajustements tarifaires visent à « continuer à améliorer l'offre et les fonctionnalités de nos produits et à offrir aux utilisateurs la meilleure expérience possible ». Les abonnés Premium actuels recevront une notification par e-mail concernant leur nouveau tarif mensuel dans les prochaines semaines. Il s'agit de la dernière d'une série d'augmentations tarifaires depuis 2023, après plus d'une décennie de prix stables. Plus tôt cette année, des ajustements tarifaires avaient déjà été mis en œuvre en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
Cette annonce intervient peu après la présentation des résultats trimestriels de Spotify, qui a fait état d'une perte de 86 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2025. Malgré ce résultat négatif, le nombre d'abonnés Premium a augmenté de 8 millions pour atteindre 276 millions. Ce nombre devrait encore augmenter pour dépasser les 280 millions au troisième trimestre. Les investisseurs boursiers ont réagi positivement à la nouvelle. Après une baisse de 11,5 % la semaine des résultats trimestriels, le cours de l'action a progressé d'environ 5 % pour atteindre 659 dollars par action le 4 août. Le PDG Daniel Ek a récemment souligné que la tarification à grande échelle est avant tout axée sur la fidélisation (faible taux de désabonnement) plutôt que sur l'acquisition pure et simple. Selon le directeur commercial Alex Norström, les hausses précédentes ont démontré une « très forte fidélisation ».
