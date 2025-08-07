Se connecter  
Lancement d'un nouveau support musical : Tiny Vinyl
Publié le: 07/08/2025 @ 18:26:43: Par Nic007 Dans "Musique"
MusiqueUn nouveau support musical physique a été lancé aux États-Unis : le disque vinyle 4 pouces de Tiny Vinyl. Ces disques compacts, d'un diamètre de 10 cm, peuvent contenir jusqu'à quatre minutes de piste par face. Vous pouvez les écouter sur des tourne-disques classiques, alors que les sociétés pourront les proposer comme objets de collection pour les fans et comme outils promotionnels pour les artistes. Tiny Vinyl a été développé par les entrepreneurs Neil Kohler et Jesse Mann, qui souhaitent capitaliser sur trois tendances convergentes : la popularité croissante du vinyle, la culture de la collection et la diminution de la durée moyenne des morceaux. Les disques sont fabriqués à partir de vinyle bio-attribué et utilisent seulement un dixième de la matière d'un disque 12 pouces classique, ce que les créateurs considèrent comme un avantage durable. La première série comprend 31 éditions limitées, incluant des singles exclusifs d'artistes tels que Chappell Roan, Doechii, Gracie Abrams, Britney Spears, les Rolling Stones et Frank Sinatra. Chaque édition est numérotée et vendue via des partenariats exclusifs avec des artistes et des détaillants comme Target. Le prix de vente conseillé est de 14,99 $ l'unité.

