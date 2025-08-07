ROG Xbox Ally et Ally X, un leaker a révélé la date de sortie et les prix

Une fuite majeure a révélé des détails clés sur les très attendues consoles portables ROG Xbox Ally et Ally X , fruit d'une collaboration entre ASUS et Xbox. Selon des sources fiables comme eXtas1s et Billbil_kun, les deux versions seront officiellement lancées le 16 octobre 2025 en Europe. Cette date sera probablement confirmée par Xbox lors de son événement spécial prévu le 20 août 2025, lors de la Gamescom de Cologne, en Allemagne. Les modèles diffèrent en termes de prix et de performances : la ROG Xbox Ally sera proposée à 599 €, tandis que la Xbox Ally X, destinée aux utilisateurs plus exigeants, coûtera 899 €. Toutes deux seront disponibles chez les principaux revendeurs physiques et en ligne, tels qu'Amazon, Micromania et Fnac, sans exclusivité sur le Microsoft Store, ce qui facilitera leur diffusion auprès du grand public. Les précommandes débuteront le 20 août , en même temps que l'événement Xbox à la Gamescom . Lors de cette présentation, outre l'annonce officielle de la date de sortie, des aperçus exclusifs et des démos jouables des nouvelles consoles, conçues pour allier la puissance du jeu PC à l'accessibilité d'une console portable, seront proposés.
