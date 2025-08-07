Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
ROG Xbox Ally et Ally X, un leaker a révélé la date de sortie et les prix
Publié le: 07/08/2025 @ 17:37:35: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesUne fuite majeure a révélé des détails clés sur les très attendues consoles portables ROG Xbox Ally et Ally X , fruit d'une collaboration entre ASUS et Xbox. Selon des sources fiables comme eXtas1s et Billbil_kun, les deux versions seront officiellement lancées le 16 octobre 2025 en Europe. Cette date sera probablement confirmée par Xbox lors de son événement spécial prévu le 20 août 2025, lors de la Gamescom de Cologne, en Allemagne. Les modèles diffèrent en termes de prix et de performances : la ROG Xbox Ally sera proposée à 599 €, tandis que la Xbox Ally X, destinée aux utilisateurs plus exigeants, coûtera 899 €. Toutes deux seront disponibles chez les principaux revendeurs physiques et en ligne, tels qu'Amazon, Micromania et Fnac, sans exclusivité sur le Microsoft Store, ce qui facilitera leur diffusion auprès du grand public. Les précommandes débuteront le 20 août , en même temps que l'événement Xbox à la Gamescom . Lors de cette présentation, outre l'annonce officielle de la date de sortie, des aperçus exclusifs et des démos jouables des nouvelles consoles, conçues pour allier la puissance du jeu PC à l'accessibilité d'une console portable, seront proposés.
« La répression du partage de mots de pas...
Plus d'actualités dans cette catégorie
06-08La PlayStation 6 se concentrera sur le Ray Tracing
06-08La PS6 au niveau de la RX 9070XT, la Xbox Next vise la RTX 5080
04-08La Nintendo Switch est devenue sensiblement plus chère aux Etats Unis
04-08Nintendo n'utilise pas encore le DLSS sur Switch 2
04-08La Nintendo Switch 2 pourrait surchauffer en plein été, révèle Nintendo
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
ROG Xbox Ally et Ally X, un leaker a révélé la date de sortie et les prix
Vidéo Vidéo
La répression du partage de mots de passe sur HBO Max commencera sérieusement en septembre
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES (Nintendo Switch 2) - Un épisode entre deux
Programmation Programmation
Gemini copie ChatGPT, car personne n'aime être la « mauvaise » IA.
Social Social
Instagram vous suit désormais sur la carte (et montre tout à vos amis) : ce qui change
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?