La répression du partage de mots de passe sur HBO Max commencera sérieusement en septembre

La répression du partage de mots de passe sur HBO Max commencera sérieusement ...
Publié le: 07/08/2025 @ 16:33:28: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoÀ partir de septembre, HBO Max s'attaquera plus directement au partage de comptes. C'est ce qu'a déclaré JP Perrette, PDG du streaming et des jeux chez Warner Bros. Discovery, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre. Le mois dernier, l'entreprise a envoyé des messages "doux" aux utilisateurs pour leur demander de s'inscrire pour un accès supplémentaire à leur compte, mais Perrette a précisé que les clients pouvaient ignorer cette notification. À partir de septembre, ces messages seront corrigés et les clients devront s'inscrire pour accéder à leur compte.
