Test No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES (Nintendo Switch 2) - Un épisode entre deux

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES (Nintendo Switch 2) -...
Publié le: 07/08/2025 @ 14:12:08: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosNo Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES est le troisième volet de la série d'enquête futuriste de Spike Chunsoft, qui remet Kamane Date sur le devant de la scène. Personnage principal du premier AI: THE SOMNIUM FILES , il est devenu un personnage secondaire dans la suite, NirvanA Initiative Ce projet semble avoir démarré avec son retour, offrant une aventure nostalgique, limitée dans le temps puisqu'elle se déroule entre le premier et le deuxième opus. L'histoire suit Date alors qu'il résout une affaire mystérieuse pour sauver Iris, une idole du web kidnappée pour participer à un jeu d'évasion périlleux. Les éléments incontournables des jeux précédents sont de retour, comme les séquences d'enquête pour recueillir des informations et les moments où le joueur entre dans les rêves de personnes intéressantes, avec en plus des sections d'évasion pour échapper à des lieux dangereux. Ces lieux s'inspirent du concept des escape rooms , largement utilisé dans le divertissement, et reflètent les travaux antérieurs de Kotaro Uchikoshi, le superviseur de No Sleep For Kamane Date. Les protagonistes sont associés à une escouade appelée ABIS, dont l'objectif est d'exploiter le cerveau de leurs cibles pour obtenir des informations. Date, par exemple, a une assistante nommée Aiba, qui réside dans l'un de ses yeux. Elle prend également une forme humanoïde lorsqu'elle entre dans les rêves de ses cibles, grâce à une machine futuriste conçue pour accéder à l'esprit de chaque cible. Comme il s'agit de rêves, les décors et les règles de ces lieux sont généralement très variés et permettent même des réflexions pertinentes sur les visions du monde et les traumatismes. Le plus grand attrait de cette série a toujours été ces moments, liés à une histoire captivante et à un rebondissement époustouflant. Malgré cela, ce sont des intrigues humaines, des études de personnages et, pour ceux qui apprécient la psychologie comme moi, un aperçu riche de notre relation à la société. C'est le genre d'expérience qui a le potentiel de vous marquer longtemps après y avoir joué.
« Gemini copie ChatGPT, car personne n'aim...
Plus d'actualités dans cette catégorie
06-08Nintendo prévoit de nouvelles tailles de cartouches Switch 2
06-08Test Edens Zero (PS5) - Un jeu vidéo fidèle au manga, mais techniquement limité
05-08GTA Online pourrait bientôt obliger les utilisateurs à vérifier leur âge.
05-08Test Super Engine GT Turbo SPEC (PS5) - Un jeu de course simple mais basique
04-08Test Mado Monogatari : Fia and the Wondrous Academy (PS5) - Un RPG d'exploration de donjons limité
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES (Nintendo Switch 2) - Un épisode entre deux
Programmation Programmation
Gemini copie ChatGPT, car personne n'aime être la « mauvaise » IA.
Social Social
Instagram vous suit désormais sur la carte (et montre tout à vos amis) : ce qui change
Programmation Programmation
ChatGPT-5 arrive : pensez mieux, créez du code plus volumineux et contrôlez le monde (peut-être)
Apple Apple
L'Apple TV de nouvelle génération sera équipée de la puce iPhone 16
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?