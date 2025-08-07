Test No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES (Nintendo Switch 2) - Un épisode entre deux

Publié le: 07/08/2025 @ 14:12:08: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES est le troisième volet de la série d'enquête futuriste de Spike Chunsoft, qui remet Kamane Date sur le devant de la scène. Personnage principal du premier AI: THE SOMNIUM FILES , il est devenu un personnage secondaire dans la suite, NirvanA Initiative Ce projet semble avoir démarré avec son retour, offrant une aventure nostalgique, limitée dans le temps puisqu'elle se déroule entre le premier et le deuxième opus. L'histoire suit Date alors qu'il résout une affaire mystérieuse pour sauver Iris, une idole du web kidnappée pour participer à un jeu d'évasion périlleux. Les éléments incontournables des jeux précédents sont de retour, comme les séquences d'enquête pour recueillir des informations et les moments où le joueur entre dans les rêves de personnes intéressantes, avec en plus des sections d'évasion pour échapper à des lieux dangereux. Ces lieux s'inspirent du concept des escape rooms , largement utilisé dans le divertissement, et reflètent les travaux antérieurs de Kotaro Uchikoshi, le superviseur de No Sleep For Kamane Date. Les protagonistes sont associés à une escouade appelée ABIS, dont l'objectif est d'exploiter le cerveau de leurs cibles pour obtenir des informations. Date, par exemple, a une assistante nommée Aiba, qui réside dans l'un de ses yeux. Elle prend également une forme humanoïde lorsqu'elle entre dans les rêves de ses cibles, grâce à une machine futuriste conçue pour accéder à l'esprit de chaque cible. Comme il s'agit de rêves, les décors et les règles de ces lieux sont généralement très variés et permettent même des réflexions pertinentes sur les visions du monde et les traumatismes. Le plus grand attrait de cette série a toujours été ces moments, liés à une histoire captivante et à un rebondissement époustouflant. Malgré cela, ce sont des intrigues humaines, des études de personnages et, pour ceux qui apprécient la psychologie comme moi, un aperçu riche de notre relation à la société. C'est le genre d'expérience qui a le potentiel de vous marquer longtemps après y avoir joué.
