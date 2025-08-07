Gemini copie ChatGPT, car personne n'aime être la « mauvaise » IA.

Publié le: 07/08/2025 @ 14:11:19: Par Nic007 Dans "Programmation"
Il y a quelques jours, ChatGPT a lancé le Mode Étude , une fonctionnalité conçue pour nous accompagner dans l'apprentissage plutôt que de nous fournir des réponses toutes faites. Par coïncidence , Gemini propose désormais une option appelée « Apprentissage guidé », qui fait exactement la même chose. Même le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, l'a annoncé , expliquant comment l'apprentissage guidé agit comme un compagnon d'étude , avec des questions et un accompagnement étape par étape, plutôt que de fournir des réponses complètes. Cette méthode a été étudiée, il est juste de le dire, en collaboration avec des étudiants, des éducateurs et des chercheurs pour s'assurer qu'elle est utile à la compréhension de nouveaux concepts et surtout qu'elle est fiable . Le public cible est large , car cet outil s'adresse aux élèves d'un certain niveau plutôt qu'aux jeunes enfants. Gemini 2.5 Pro permet de comprendre des problèmes mathématiques complexes , des travaux de recherche, des dissertations et, en général, tous les travaux scolaires. Les réponses peuvent également être multimodales , c'est-à-dire avec des images, des vidéos et des quiz interactifs, bien que dans nos courts tests, nous n'ayons jamais réussi à obtenir autre chose que du simple texte, sauf demande contraire. Après tout, aucune entreprise ne veut que son IA soit celle qui rend l’humanité plus stupide , n’est-ce pas ?
