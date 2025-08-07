Instagram vous suit désormais sur la carte (et montre tout à vos amis) : ce qui change

Instagram continue de se moderniser pour renforcer les liens entre ses utilisateurs, même en dehors des publications et stories habituelles. Ces dernières heures, Meta a annoncé trois nouvelles fonctionnalités conçues pour rendre l'expérience encore plus sociale , en mettant l'accent sur le partage , la géolocalisation et les relations personnelles . Le fil d'actualité, la carte et même les Reels ont changé : tout est conçu pour nous rapprocher de nos contacts, même sans publication. Il s'agit d'une mise à jour importante, car elle affecte des aspects clés de la plateforme et introduit des outils déjà disponibles sur d'autres applications de groupe Meta (et parfois même sur d'autres réseaux sociaux non Meta), mais jusqu'alors absents d'Instagram. Cependant, certaines de ces nouvelles fonctionnalités peuvent soulever des inquiétudes quant à la confidentialité et à la gestion des données personnelles.
Les reposts arrivent également sur Instagram
La fonctionnalité de republication était attendue depuis longtemps, et elle est enfin officielle : nous pouvons désormais republier les publications d'autres utilisateurs directement dans notre flux, à l'instar de ce qui se passe depuis des années sur Facebook et X (anciennement Twitter). Il ne s'agit pas d'un simple partage en stories, mais d'un véritable re-partage permanent qui apparaîtra sur notre profil, dans une nouvelle section dédiée aux contenus republiés. Toutes les republications sont clairement identifiées avec le nom de l'auteur original et apparaissent dans le fil d'actualité de nos abonnés. De plus, Instagram a créé un onglet dédié sur notre profil qui rassemble tout le contenu que nous avons reposté. Ainsi, tous les visiteurs de notre compte peuvent voir en un coup d'œil ce que nous avons choisi de republier, même si nous ne l'avons pas créé. Meta a expliqué que cette fonctionnalité vise à promouvoir le contenu des amis , à dynamiser le fil d'actualité et à encourager la découverte de nouveaux comptes. Cependant, elle risque également d'accroître la confusion entre contenu original et contenu partagé , notamment parmi les profils très actifs.
Carte Instagram : votre localisation devient sociale
Parmi les nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes (et potentiellement controversées) figure l’introduction d’ Instagram Map , un outil qui vous permet de partager votre position en temps réel avec vos amis. Le système est très similaire à celui déjà présent sur Snapchat et nous permet d' afficher notre localisation sur la carte , de faciliter les rencontres spontanées et de suggérer des lieux à visiter ensemble. Cette fonctionnalité n'est pas automatique : vous devez l'activer manuellement et vous pouvez choisir avec qui partager votre position . Vous pouvez également limiter la visibilité à certains amis ou la désactiver à tout moment. Instagram a souligné que votre position n'est visible que par les utilisateurs qui vous suivent et uniquement pendant une durée déterminée, par exemple 15 minutes, 1 heure ou 8 heures.
Confidentialité et contrôle : ce que vous devez savoir
La confidentialité reste un enjeu crucial , notamment pour ceux qui craignent que le partage de localisation soit utilisé à mauvais escient. Instagram nous permet de voir qui a vu notre position et nous rappelle, dans l'application, qu'il s'agit d'une fonctionnalité facultative. De plus, si nous n'ouvrons pas l'application pendant un certain temps, le partage est automatiquement désactivé. Bien que conçue pour renforcer les liens entre amis, Instagram Map ouvre inévitablement la voie à de nouvelles formes de suivi social , notamment chez les plus jeunes. Il sera crucial de comprendre son adoption au fil du temps et si elle sera davantage utilisée pour des rencontres en personne ou pour se surveiller mutuellement .
L'onglet « Amis » dans Reels change tout.
Instagram a introduit une nouvelle section dans Reels, simplement appelée « Amis », qui vise à mettre en avant les interactions avec nos proches . Cet onglet rassemble tous les Reels que nos amis ont aimés, commentés, enregistrés ou partagés, transformant ainsi l'espace réservé aux courtes vidéos en une sorte de fil d'actualité personnalisé basé sur les relations . L'objectif est double : d'une part, offrir des insights plus pertinents , en partant de ce que les gens que nous connaissons aiment ; d'autre part, encourager les utilisateurs à interagir davantage entre eux, en rendant visible leur engagement avec le contenu des autres. Toutes les interactions dans l'onglet « Amis » ne sont visibles que si les deux utilisateurs se suivent et peuvent être désactivées dans les paramètres. Selon Meta, cette innovation devrait rendre les Reels plus personnels et moins impersonnels , favorisant une expérience dans laquelle ce ne sont pas seulement les algorithmes qui décident de ce que nous voyons, mais aussi nos connexions au monde réel. Mais ce choix modifie profondément notre rapport au contenu : savoir que notre « J'aime » apparaîtra dans le fil d'actualité d'un ami pourrait susciter une plus grande attention (ou une autocensure) sur ce que nous regardons et apprécions. Là encore, la clé sera de trouver le juste équilibre entre visibilité et confidentialité .
