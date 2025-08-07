ChatGPT-5 arrive : pensez mieux, créez du code plus volumineux et contrôlez le monde (peut-être)

Se connecter  
ChatGPT-5 arrive : pensez mieux, créez du code plus volumineux et contrôlez le...
Publié le: 07/08/2025 @ 14:09:05: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationOpenAI annoncera aujourd'hui GPT-5 , sa dernière famille de modèles de langage qui promettent des améliorations du mode agent et surtout la possibilité d'effectuer des tâches de codage complexes même avec des invites très simples. Le lancement est prévu pour 19 heures aujourd'hui, mais un post sur GitHub (déjà supprimé) a gâché la fête pour OpenAI en révélant à l'avance ce qui va arriver. GPT-5 est le modèle le plus avancé d'OpenAI, offrant des améliorations significatives en termes de raisonnement, de qualité du code généré et d'expérience utilisateur. Il gère des tâches de codage complexes avec un minimum d'intervention, fournit des explications claires et introduit des fonctionnalités agentiques améliorées, ce qui en fait un puissant outil de collaboration et un assistant intelligent pour tous les utilisateurs. GPT-5 sera disponible en quatre versions qui, contrairement aux versions actuelles, ne distingueront pas les modèles de raisonnement des autres. En bref, il n'y aura plus de confusion quant au modèle le plus adapté à l'objectif recherché.

- gpt-5 : Conçu pour les tâches logiques et à plusieurs niveaux.
- gpt-5-mini : une version plus légère pour les applications sensibles aux coûts.
- gpt-5-nano : optimisé pour la vitesse et idéal pour les applications nécessitant une faible latence.
- gpt-5-chat – Conçu pour des conversations riches, naturelles, multimodales et contextuelles pour les applications d'entreprise.

OpenAI ne prend pas de vacances en août : cette semaine, il a déjà dévoilé deux nouveaux modèles open source , qui peuvent fonctionner localement et hors ligne sur de nombreux PC, et avec le lancement d'aujourd'hui, il est prêt à renforcer encore sa position de pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle .
