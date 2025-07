Les Technos : Episode été 2025

Dans cet épisode estival des Technos, nos chroniqueurs Aurélien et Xavier, rescapés des vacances grâce à divers stratagèmes dignes de Mission: Impossible, explorent une foule d’innovations étonnantes.• Des ordinateurs organoïdes en étude (00:02:08) : l'IA à moindre coût passera-t-elle par l'humain ?(Sources : nationalgeographic.fr ( https://www.nationalgeographic.fr/sci... ) , finalspark.com ( https://finalspark.com/neuroplatform/ ) et corticallabs.com ( https://corticallabs.com/ ) )• OpenFlexure: un microscope open-source (00:13:35) : Découverte du projet OpenFlexure: un microscope imprimé en 3D.(Source : openflexure.org ( https://openflexure.org ) )• n8n: des agents IA travaillent pour vous! (00:23:03) : Présentation de n8n et exemples concrets pour réduire ses tâches administratives.(Sources : n8n.io ( https://n8n.io/ ) et string.com ( https://string.com/ ) )• Deskflow : partager clavier et souris entre plusieurs pc (00:44:37) : Outil crossplatform et opensource pour développeurs.(Sources : github.com ( https://github.com/deskflow/deskflow ) et archlinux.org ( https://wiki.archlinux.org/title/Desk... ) )• OmniTools, la boîte à outil à vite installer (00:51:36) : OmniTools, la boîte à outils à installer sur son NAS.(Sources : cachem.fr ( https://www.cachem.fr/omnitools-synol... ) et omnitools.app ( https://omnitools.app/ ) )• Wéménon (00:58:13) : Après le Testicuzzi, le Testicooler.(Source : printables.com ( https://www.printables.com/model/1338... ) )