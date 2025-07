Dragon Quest 7 Remake est en développement chez Square-Enix, selon un rapport

Fort du succès de Dragon Quest III HD-2D Remake , Square Enix semble déterminé à ressusciter un autre grand classique de la saga : Dragon Quest VII: Remake est actuellement en développement chez l'éditeur japonais, selon un rapport. En effet, selon une source fiable, corroborée par des documents internes fuités, le projet est explicitement qualifié de « remake » et non de « remaster », ce qui témoigne d'un travail approfondi sur les graphismes, le gameplay et la structure générale du jeu. Initialement sorti sur PlayStation en 2000, puis réédité sur Nintendo 3DS avec quelques améliorations, Dragon Quest VII est resté dans les mémoires pour son histoire complexe, ses multiples périodes et son contenu riche. Cependant, MP1ST rapporte que la prochaine version vise à surpasser tout ce qui a été vu auparavant, se positionnant comme une réinvention moderne conçue pour captiver les nouveaux joueurs et les nostalgiques de longue date.Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten World Remake fait partie des productions les plus ambitieuses de l'éditeur, avec une fenêtre de sortie entre le quatrième trimestre de l'exercice 2025 et début 2026. Cela en ferait un titre de clôture stratégique pour l'exercice de Square Enix ou, au contraire, un point de départ important pour le nouvel exercice. Renforçant encore la crédibilité de l'information, MP1ST affirme avoir également vu un teaser interne présentant le logo du jeu sur un fond nuageux, signe qu'une campagne promotionnelle pourrait déjà être en cours. Le remake du septième volet de Dragon Quest s'annonce donc comme un nouveau projet à suivre de près pour les fans de JRPG, suivant les traces de Dragon Quest III HD-2D , qui a su allier tradition et innovation.