Selon le développeur Virtuos, tout jeu Xbox Series S fonctionnant à 60fps peut être « facilement porté » sur Switc

Du point de vue du GPU, la Nintendo Switch 2 est légèrement en retrait par rapport à la Xbox Series S, et cette différence est particulièrement notable en mode portable. Cependant, contrairement à la Switch 2, la Series S ne prend pas en charge des technologies comme le DLSS, ce qui rend les capacités des deux consoles globalement comparables. J'ajouterais qu'au niveau du processeur, la distinction est plus nette entre les deux plateformes, la Nintendo Switch 2 étant plus proche de la PS4 à cet égard, malgré un processeur légèrement plus puissant que celui de la console Sony. Cependant, comme la plupart des jeux ont tendance à solliciter davantage le GPU que le CPU lorsqu'ils sont bien optimisés, l'impact de cette différence dépend largement du logiciel et de la fréquence d'images cible.



Je pense que tout jeu tournant à 60 ips sur Series S devrait être facilement porté sur Nintendo Switch 2. De même, un jeu à 30 ips sur Series S limité par le GPU devrait également être facilement porté. Cependant, les titres avec une physique complexe, des animations sophistiquées ou d'autres éléments gourmands en ressources CPU pourraient nécessiter des optimisations supplémentaires pour atteindre 30 ou 60 ips.

La Nintendo Switch 2 continue de faire parler d'elle : Eoin O'Grady , directeur technique de Black Shamrock (filiale du géant Virtuos), vient d'affirmer que tout jeu tournant actuellement à 60 images par seconde sur Xbox Series S devrait être facilement porté sur la nouvelle console de Nintendo. Une déclaration qui pourrait avoir d'importantes répercussions sur l'avenir du portage sur consoles portables. Comme nous l'avons lu sur VGC , Virtuos, une entreprise mondialement reconnue pour son travail sur des séries telles que Call of Duty, Uncharted et Dark Souls, a examiné attentivement les capacités techniques de la Switch 2. Selon O'Grady, le mérite en revient avant tout à la présence du DLSS (Deep Learning Super Sampling), une technologie de mise à l'échelle développée par NVIDIA qui permet d'obtenir des performances graphiques élevées avec un effort de calcul réduit. Le GPU de la nouvelle console Nintendo serait donc, globalement, comparable à celui de la Series S, avec toutefois une légère infériorité, plus marquée en mode portable. Côté processeur, la Switch 2 se situe quelque part entre le passé et le présent : plus puissante que la PlayStation 4, mais encore loin des standards actuels. Cependant, selon O'Grady, cette différence ne devrait pas poser de problème :O'Grady affirme même que la Switch 2 pourrait dépasser les ventes de la Switch originale, grâce à la conjoncture favorable au jeu portable et à la demande croissante d'expériences AAA nomades. Le succès de consoles comme le Steam Deck montre que les joueurs d'aujourd'hui souhaitent de plus en plus jouer où qu'ils soient, sans compromis visuel ou technique.