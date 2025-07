PS5 Pro, une grosse mise à jour arrive avec l'ajout de FSR 4 en 2026

[i]L'algorithme que nous avons développé peut être implémenté sur les consoles actuelles. Il a déjà été lancé par AMD dans le cadre de FSR 4 sur PC et nous le déployons actuellement sur PS5. Il sera disponible l'année prochaine sur PS5 Pro. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une version réduite de l'algorithme, mais de la version complète du système de super résolution que nous avons développé ensemble, et c'est ce que nous apportons à la PlayStation 5 Pro. Ce n'est pas une technologie propriétaire. Notre objectif est de faire progresser l'industrie dans son ensemble. Nous souhaitons évidemment utiliser ces technologies sur nos consoles, mais elles sont disponibles gratuitement pour tous les clients AMD. Une grande partie de RDNA 5, ou quel que soit le nom qu'AMD lui donne, est directement issue du travail d'ingénierie que je mène sur ce projet. Et encore une fois, l'objectif est de faire progresser les choses, il n'y a aucune restriction quant à son utilisation. AMD évolue très rapidement. Mon objectif est de préparer la prochaine génération de consoles, donc mon horizon temporel est pluriannuel.



La PS5 Pro bénéficiera d'une mise à niveau majeure courant 2026 , qui pourrait redéfinir la qualité visuelle des jeux sur la console grâce à l'introduction de la technologie de mise à l'échelle FSR 4 d' AMD , développée en étroite collaboration avec Sony dans le cadre du projet Amethyst. Ceci a été confirmé par Mark Cerny , le célèbre architecte à l'origine de la PlayStation 5, qui a souligné que cette technologie de mise à l'échelle améliorerait non seulement la qualité d'image, mais le ferait sans compromettre les performances. FSR 4, abréviation de FidelityFX Super Resolution 4, est une évolution du PSSR actuel, le système de super résolution propriétaire de Sony. Contrairement au PSSR, FSR 4 utilise des algorithmes plus avancés pour gérer des scènes graphiquement complexes avec des fréquences d'images plus stables et des images plus nettes. « Ce n'est pas une version réduite », a déclaré Cerny. « C'est le même algorithme complet que celui utilisé sur les PC équipés de GPU AMD RDNA 3. » Cette mise à jour sera exclusive à la PS5 Pro, la console de base ne disposant pas du matériel nécessaire pour prendre en charge l'algorithme. Le travail conjoint entre Sony et AMD a déjà produit des résultats tangibles : l'algorithme co-développé sera disponible sur PC dès mars 2025. La version console, actuellement en phase de test, sera prête l'année prochaine.Lisons ce que Mark Cerny a dit :[/i]Le projet Amethyst, annoncé en 2023, a vu les ingénieurs de Sony et d'AMD collaborer activement pour accélérer le développement de nouvelles technologies de rendu basées sur l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones convolutifs (CNN), qui seront également utilisées sur la PS6 . L'objectif affiché de Cerny est clair : « faire progresser l'ensemble de l'industrie, et non créer des technologies fermées ». Les innovations nées de cette collaboration seront d'ailleurs utilisées aussi bien sur les futures consoles Sony que sur les nouvelles cartes graphiques AMD, y compris les architectures RDNA 5 attendues. Sony, quant à lui, a mis en place une nouvelle équipe interne de contrôle qualité dédiée aux algorithmes de mise à l'échelle, promue par AMD lors du développement partagé. Un élément clé qui, selon Cerny, a contribué à accélérer étonnamment la maturation de la technologie : si l'on considère que les prévisions initiales prévoyaient un travail sur plusieurs années, FSR 4 a été finalisé en seulement neuf mois.