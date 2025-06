« Le matériel Xbox est mort », déclare la fondatrice de Microsoft Gaming

Évidemment, en tant que membre fondateur de l'équipe Xbox, je ne suis pas satisfaite de la situation actuelle. Je n'aime pas voir toute la valeur que j'ai contribué à créer s'éroder lentement. Je peux dire que je suis triste car, de mon point de vue, Xbox ne semble plus vouloir – ni même pouvoir – fabriquer de matériel. Cette collaboration avec ROG Ally représente donc une sortie lente et progressive du marché du matériel. Personnellement, je pense que le matériel Xbox est mort. L'objectif semble être de pousser tout le monde vers le Game Pass. Et soyons clairs, il a beaucoup de valeur. C'est peut-être pour cela qu'ils ont décidé de facturer 80 $ pour The Outer Worlds 2… Mais qui sait, peut-être que ça marchera. Je tiens à souligner que Xbox a un catalogue important.



Le remake d'Oblivion a clairement été un énorme succès, et ils peuvent continuer à externaliser ce type de travail et gagner beaucoup d'argent en éditant des jeux du passé. Des jeux d'une époque où Xbox savait vraiment comment les créer. Mais quel est le plan à long terme ? Où sont les nouveaux succès ? Qu'est-ce qui maintiendra l'intérêt des joueurs pour Xbox dans 25 ans ? J'étais ravi de voir Clockwork Revolution au showcase, mais sera-ce suffisant ? Ont-ils encore quelque chose à offrir ? L'année prochaine marquera le 25e anniversaire de Xbox, et je suis sûr qu'il y aura de grandes annonces et des choses à célébrer. Peut-être que ce sera l'année où le brouillard se lèvera et où nous pourrons tous admirer la beauté de ces nouvelles annonces. Je suppose qu'il faudra attendre et voir.