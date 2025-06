Les Technos : Episode du 25 juin 2025

Pour ce 500e épisode, l’équipe des Technos vous embarque dans une exploration légère et malicieuse des tendances tech du moment. De l’eau tirée de l’air par un dispositif du MIT à l’impression 3D de verre, en passant par l’open source qui gagne du terrain à Lyon ou encore Apple qui vise l’IA générative, tout y passe. Sans oublier quelques digressions pleines de bonne humeur, un soupçon de chaleur estivale, des problèmes digestifs,… et une caméra capricieuse dans un van !• Intro (00:00:00)• Le MIT invente un nouveau récupérateur d'eau (00:02:34) : Le MIT a développé un récupérateur d'eau passif pour facilité l'accès à l'eau potable.(Sources : https://tinyurl.com/23rcymgu et https://tinyurl.com/27mr62vg • Quand y a du 500 partout ! (00:09:20) : 500, le chiffre de la tech de l'année 2025 ?(Sources : https://tinyurl.com/2c72us3t https://tinyurl.com/29zx8u8m et https://tinyurl.com/2cmc2arq • Impression 3D: ils impriment un nouveau matériau (00:12:41) : Des chercheurs du MIT ont réussi à imprimer du verre en 3D.(Sources : https://tinyurl.com/2xsdf9a4 et https://tinyurl.com/2yrwkvxw • Quand c'est aussi possible sur Whatsapp (00:23:02) : En plus de débarquer sur iPad, WhatsApp peut désormais générer des images via ChatGPT.(Sources : https://tinyurl.com/257xn9hz et https://tinyurl.com/2awbwxvr • Kickstarter: 38 millions d'euros pour une imprimante (00:26:45) : L'imprimante eufyMake E1 établit un nouveau record sur Kickstarter.(Sources : https://tinyurl.com/23yduhwv et https://tinyurl.com/2cr7rrlm • Quand les français passent par la Suisse pour du P*** (00:33:57) : Le logiciel suisse Proton VPN explose après le blocage de Pornhub en France.(Sources : https://tinyurl.com/223wnqk5 et https://tinyurl.com/2acl6tgh