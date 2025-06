Les Technos : Episode du 18 juin 2025

Avec Xavier et Sébastien S. on parle de passkeys, de robots nettoyeurs, de motos volantes et d’IA… sans oublier un clin d’œil à Black Mirror. C'est l'épisode 499.• Intro (00:00:00)• Une moto... qui ne roule pas (00:02:34) : Volonaut Airbike: une nouvelle moto... qui vole.(Sources : https://tinyurl.com/226zk4o5 et https://tinyurl.com/27e4qknh • Quand on exporte ses passkeys (00:08:55) : L'industrie rallie FIDO2 pour faciliter le changement de gestionaire de mots de passe.(Sources : https://tinyurl.com/256p3u55 et https://tinyurl.com/2yh8vtqv • Cet appareil décode les ondes de votre cerveau (00:16:32) : HABS présente un appareil qui décode les ondes cérébrales .(Sources : https://tinyurl.com/2c42u48j https://tinyurl.com/2y644psb et https://www.habs.ai/ • Quand les containeurs deviennent natifs sur macOS (00:32:46) : Apple lance un gestionaire de containeurs open source et natif pour Mac.(Sources : https://tinyurl.com/29p259zb et https://tinyurl.com/242mqctg • Meta veut débaucher des ingénieurs à coups de millions (00:45:34) : Meta a proposé plus de 100 millions à des ingénieurs d'Open AI.(Sources : https://tinyurl.com/2cwck97j https://tinyurl.com/253qoqrw et https://tinyurl.com/25zarnee • Quand un robot nettoie votre chambre (00:50:04) : Une startup chinoise s'attaque au marché de l'hospitalité.(Sources : https://tinyurl.com/23wt6kd8 https://tinyurl.com/2362cmke et https://tinyurl.com/242jmqc7