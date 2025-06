Les Technos : Episode du 11 juin 2025

De l'IA d'Apple aux renards de Google, en passant par des capteurs photo belges et un match d'échecs inattendu. Les Techno 498 : Un tour d'horizon tech varié et surprenant avec Thierry et Benoit.• Intro (00:00:00)• Quand Apple te fait poireauter sur l'IA (00:01:50) : Toutes les vraies nouveautés, encore loin du compte face à la concurrence.(Sources : https://tinyurl.com/28zm4pp9 et https://tinyurl.com/2yeojzgj • Eyeo lève €15 millions (00:12:46) : Des structures nano-photonique pour des couleurs vives et des photos plus lumineuses.(Sources : https://eyeo-imaging.com et https://tinyurl.com/2dgjx2ch • Quand Atari bat ChatGPT aux échecs (00:19:18) : ChatGPT humilié aux échecs par une console de... 1977.(Sources : https://tinyurl.com/222ald3s et https://tinyurl.com/2b3mvhha • De smartphone au centre de calculs (00:30:09) : Recycler des téléphones en centres de calculs.(Source : https://tinyurl.com/2cygrufa • Quand l'IA te soigne (00:35:34) : La startup suisse Aeon lève 8,2 millions d’euros pour prévenir plus de 500 maladies.(Sources : https://tinyurl.com/28dky3gz et https://aeon.life/en-ch/ • Des lunettes nettes (00:43:33) : Une startup lance des lunettes à mise au point automatique.(Sources : https://tinyurl.com/2yzosf7z et https://tinyurl.com/2xr94umj • Manfrotto ONE (00:50:16) : Un trépieds pour la photo ET la vidéo !(Source : https://tinyurl.com/25tzlque • Hommage à Bill Atkinson (00:58:52) : Pionnier de l'informatique graphique.(Source : https://tinyurl.com/23g2elcb