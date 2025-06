Les Technos : Episode du 4 juin 2025

• Intro (00:00:00)• Astradia veut remplacer votre GPS (00:02:31) : Astradia utilise les étoiles pour remplacer les GPS.(Sources : https://tinyurl.com/26rllhjx et https://tinyurl.com/2c475aho • Quand on transporte des éoliennes en avion (00:07:33) : Le plus grand avion du monde sera présenté en maquette au Bourget.(Sources : https://tinyurl.com/2875u7sq https://tinyurl.com/24o9h7ms et https://tinyurl.com/26gjguuq • Smartphones: réduction de l'obsolescence programmée (00:14:54) : Une nouvelle réglementation contre l'obsolescence programmée des smartphones bientôt d'application.(Source : https://tinyurl.com/23nkqfae • Quand StarLink et Apple font la guerre des étoiles (00:31:03) : La guerre des satellites entre StarLink et Apple.(Sources : https://tinyurl.com/2dn8g5gu et https://tinyurl.com/2xv229hz • Et si les jeux vidéos pouvaient améliorer votre vue? (00:41:11) : Des chercheurs observent une amélioration de la vue avec un jeu vidéo .(Source : https://tinyurl.com/2d7llkuv • Quand retro computing rime avec miniature (00:46:58) : Des passionés de rétro computing créent des répliques en miniature.(Sources : https://tinyurl.com/2xqesyrf et https://tinyurl.com/273a92d3