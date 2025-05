Les Technos : Episode du 28 mai 2025

Contrairement à ce qui est dit dans l'épisode, il s'agit bien de l'épisode 496 avec Thierry et Aurélien.• Intro (00:00:00)• Quand même Apple se met à l'abo (00:02:34) : Final Cut Pro 11 : nouveautés IA, sous-titres automatiques, version iPad….(Sources : https://tinyurl.com/29eehxwp et https://tinyurl.com/27692rvt • Retour sur le blackout électrique en Espagne et réponse d'EDF (00:10:52) : EDF veut monétiser l'inertie de ces machines tournantes.(Sources : https://tinyurl.com/237vd72g https://tinyurl.com/2am5fs4r et https://tinyurl.com/224vyoop • Quand la Suisse va très vite (00:20:46) : Un étudiant bat un record du monde de vitesse avec son drone.(Sources : https://tinyurl.com/26cmw39r et https://tinyurl.com/26jzangj • Recherche scientifique : Les Zombie Papers pullulent ! (00:32:35) : Plagiat, fraude, trucage.... la communauté scientifique est touchée.(Source : https://tinyurl.com/2axle4ux • Quand tu a(vai)s le choix de t'opposer (00:42:01) : Comment Meta utilisera vos contenus pour entraîner son intelligence artificielle.(Sources : https://tinyurl.com/22tlf6dp et https://tinyurl.com/27mzm5ra • La collection de Laurent Moreno mise en vente (00:49:30) : L'un des premiers lecteurs .(Sources : https://tinyurl.com/25ogayz5 et https://tinyurl.com/295m3le5