Les Technos : Episode du 21 mai 2025

Cette semaine, dans notre épisodes 495, David et Sébastien S. reviennent sur les annonces phares de Google I/O : IA partout, recherche repensée, lunettes connectées et nouveaux usages. On parle aussi de cybersécurité, crypto-monnaie, et d’un astucieux partage de gigas mobile.• Intro (00:00:00)• Quand Google fait son show (00:01:54) : Un petit résumé de la conférence Google I/O.(Sources : https://tinyurl.com/yvu75swr https://tinyurl.com/ynprku8r et https://tinyurl.com/yqt68svx • Discmaster revient (00:19:36) : Naviguez dans un océan de rétro-computing.(Source : https://tinyurl.com/ytu7dfef • Quand on partage ses Gb (00:24:54) : Dot Dot, l'appli de partage de vos gigas mobiles.(Sources : https://tinyurl.com/ys96xlu2 et https://www.dotdot.fr/ • Fortnite vs Apple (00:36:49) : De retour sur l'App Store américain après près de cinq ans.(Sources : https://tinyurl.com/ypw93ul8 et https://tinyurl.com/yns2soz5 • Quand Crypto rime avec parano (00:41:19) : La sécurité physique des grands détenteurs de cryptomonaies est à risque.(Source : https://tinyurl.com/yls8zaya • Beaucoup plus (00:49:39) : 30.72TB dans la main, le "plus gros SSD" à ce jour.(Source : https://tinyurl.com/ykn2ho73