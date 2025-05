Les Technos : Episode du 14 mai 2025

Un robot qui marche sans cerveau, des LEGO créés par l’IA, un PC sans Windows made in Huawei… cet épisode vous embarque avec Sébastien S. et Aurélien pour un tour d’horizon enthousiasmant de la tech, entre innovation ludique, réflexion éthique et découvertes insolites. Installez-vous confortablement, il y a de quoi nourrir votre curiosité avec cet épisode 494.• Intro (00:00:00)• L'IA, la nouvelle brique de LEGO ? (00:02:20) : La firme danoise de 93 ans lance son GPT.(Sources : https://tinyurl.com/25l6kcfg et https://tinyurl.com/2cyo4fx7 • JetPrint Paint : quand la peinture devient écologique (00:13:51) : Renault adopte le JetPrint Paint.(Sources : https://tinyurl.com/27rrgqk4 et https://tinyurl.com/2yng4829 • Vous sentez l'harmonie ? (00:19:56) : Huawei lance son premier PC sous Harmony OS.(Source : https://tinyurl.com/24tv9hjz • Fidji SIMO : Une francaise nommée DG d'open AI (00:37:10) : Fidji SIMO : ascension d'une Setoise dans la Silicon Valley.(Sources : https://tinyurl.com/2areaful et https://tinyurl.com/25q39cnh • Il a l'air de quoi le robot ? (00:41:39) : Un robot sans cerveau qui fonctionne avec de l'air.(Sources : https://tinyurl.com/2ahqc6yn et https://tinyurl.com/2aeogmbu • L'arbre à Vent : futur de la production électrique urbaine ? (00:49:20) : New World Wind s'implante en France.(Sources : https://tinyurl.com/26d86c8a et https://tinyurl.com/25m7voy5