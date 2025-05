Les Technos : Episode du 7 mai 2025

Dans cet épisode 493 avec Aurélien et Thierry, on embarque à bord du nouveau TGV modulaire d’Alstom, on explore une faille critique dans AirPlay, et on découvre comment une start-up française veut défier les géants des puces IA. On parle aussi de la fin d’une belle alliance entre Ikea et Sonos, du retour surprise d’un satellite soviétique, et de Google qui ouvre son IA aux enfants… Bonne écoute !• Intro (00:00:00)• Le projet TGV-M avance vite ! (00:02:43) : Un concentré d'innovations et d'éco conception.(Sources : https://tinyurl.com/22t5ag3u et https://tinyurl.com/28rupwmf • Quand le hacking s'invite chez AirPlay (00:13:29) : Des millions d'appareils compatibles Apple Airplay peuvent être piratés via le Wi-Fi.(Sources : https://tinyurl.com/29czmjhu et https://tinyurl.com/27m4ox5y • Vsora se lance dans le Hardware pour IA (00:20:12) : Quand la France veut concurrencer AMD et Nvidia.(Sources : https://tinyurl.com/2aw7thxw et https://tinyurl.com/2b9hdurk • Quand du matos soviétique revient sur terre après 53 ans (00:35:23) : Une ancienne sonde destinée à Vénus va-t-elle revenir intacte sur Terre ?(Sources : https://tinyurl.com/23wjqqh4 et https://tinyurl.com/24w5wf7w • Google ouvre Gemini aux jeunes enfants (00:42:08) : Gemini autorisé aux enfants de moins de 13 ans.(Sources : https://tinyurl.com/2ybqyh8v et https://tinyurl.com/2aux4ezj • Quand l'uni de Zurich énerve Reddit (00:51:01) : Recherche sur l'IA "contraire à l'éthique" sur Reddit en feu.(Sources : https://tinyurl.com/23mgy2e5 https://tinyurl.com/2defoo9s et https://tinyurl.com/29jj7uxb