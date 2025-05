Les Technos : Episode du 30 avril 2025

Un bras robotisé à monter soi-même, des voix IA qui animent des radios, des prédictions futuristes sur l’immortalité numérique… Cet épisode 492 des Technos avec Thierry et Sébastien B. fait le tour d’une actu tech riche en surprises. On y parle aussi d’éthique, de vie privée, de code automatisé et d’intelligence locale. Avec humour et esprit critique, l’équipe décrypte l’impact grandissant de l’IA dans notre quotidien, tout en célébrant la créativité humaine. À écouter pour rester curieux et bien informé.• Intro (00:00:00)• Un bras robotisé à la maison enfin abordable (00:02:16) : Pour 100€, et un peu de patience.(Source : https://tinyurl.com/24j7mfyr • Quand c'est enfin en français nativement (00:09:28) : NotebookLM de Google génère désormais des podcasts en français.(Source : https://tinyurl.com/25534tc5 • 30% du code écrit par des machines chez Microsoft? (00:19:09) : L'IA, devenue l'assistant incontournable du développeur.(Source : https://tinyurl.com/27t3a8x6 • Quand l'info locale se fait globale (00:30:20) : Le média en ligne Spatz réinvente la presse communale grâce à l’IA.(Sources : https://tinyurl.com/24nh4vqm https://tinyurl.com/2y5u5zaq et https://tinyurl.com/2ytu64be • Et si demain la science allait plus loin que la fiction (00:38:28) : Kurzweil nous livre ses prévisions futuristiques.(Source : https://tinyurl.com/29cs27u7 • Quand même en Suisse tu n'es pas planqué (00:48:20) : La tech suisse dénonce une «surveillance de masse» par le Conseil fédéral.(Sources : https://tinyurl.com/24y7gntf et https://tinyurl.com/2ypds8os