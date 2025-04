Les Technos : Episode du 23 avril 2025

Un épisode 491 riche en surprises, où l’intelligence artificielle s’invite partout : dans le code, la nature, les navigateurs… et même dans les débats éthiques ! Entre un Pac-Man généré à la voix, un hack spectaculaire de 4chan, et l’histoire invraisemblable de coureurs fantômes sur Strava, Sébastien S. et David t’embarquent pour une heure de réflexions, de sourires et de découvertes.• Intro (00:00:00)• Merci qui ? (00:01:50) : Dire merci à ChatGPT coûte des millions de dollars.(Source : https://tinyurl.com/2bpnr2x7 • Quand coder c'est causer (00:06:22) : Le vibe coding en action.(Source : https://tinyurl.com/232o4cnr • 4chan (00:14:22) : La fin d'un des sites les plus célèbre ?(Source : https://tinyurl.com/2xw32lkh • Quand l’IA décode la biodiversité (00:24:28) : Des drones aux caméras intelligentes, l’IA au service de la conservation de la faune.(Sources : https://tinyurl.com/22w4x3f7 et https://tinyurl.com/29ctavdn • OpenAI serait acheteur ! (00:32:29) : Si Google se voyait forcé à vendre Chrome ?(Sources : https://tinyurl.com/223rxh86 et https://tinyurl.com/2b2grwzl • Quand courir pour soi fait courir un autre (00:39:13) : Immersion dans le monde des Strava Jockeys.(Sources : https://tinyurl.com/26lx5jeu https://tinyurl.com/24sn5t6w et https://tinyurl.com/2boyq2vw