Les Technos : Episode du 16 avril 2025

Entre casque anti-bruit et agents IA, l’équipe des Technos explore cette semaine les usages qui transforment notre quotidien numérique. On y parle de voyages connectés, de recruteurs douteux, de Windows 11… et même de fusils laser anti-drones ! Le tout avec sourire, expertise et bonne humeur. Episode 490 avec Thierry et Sébastien S.• Intro (00:00:00)• Quand les casques antibruits nous cassent les oreilles (00:01:53) : Les effets néfastes sur le cerveau des casques antibruits.(Sources : https://tinyurl.com/23xddsw6 et https://tinyurl.com/2yw3lqvd • Quand il te faut bien préparer ton voyage (00:09:17) : Le guide pour protéger sa vie numérique lorsqu'on voyage en 2025.(Sources : https://tinyurl.com/2dgq69qv et https://tinyurl.com/2ydywrnu • Quand les employés ou les recruteurs sont des faux (00:19:57) : Nouvelle cyber menace : les faux recruteurs et les faux candidats.(Sources : https://tinyurl.com/29htu9lc https://tinyurl.com/2asb6ofy et https://tinyurl.com/2auu2rtv • Quand Microsoft creuse sa tombe lui-même (00:32:32) : Microsoft creuse sa propre tombe avec Windows 11, et il doit s'arrêter.(Sources : https://tinyurl.com/22rdbvud et https://tinyurl.com/2byb8lgr • Quand l'IA sabote ta chaîne d'approvisionnement (00:44:51) : Les suggestions hallucinées des assistants d'IA posent un risque de securité.(Source : https://tinyurl.com/22rz2plw • Quand ton starter pack est créé sans IA (00:50:27) : Starter Pack No AI : résister au mimétisme génératif.(Sources : https://tinyurl.com/27fxmrox https://tinyurl.com/27bjhy44 et https://tinyurl.com/2b9u6mxh