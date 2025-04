Les Technos : Episode du 9 avril 2025

Panthère robotique, câble GPMI, pub dans les taxis, IA au boulot, satellite à récupérer… Un épisode 489 dense et passionnant des Technos avec Xavier et David.• Intro (00:00:00)• Kawasaki dévoile un "engin" à 4 pattes (00:02:44) : Corleo: l'avenir du transport est à 4 pattes et à l'hydrogène.(Sources : https://tinyurl.com/28wegz52 https://tinyurl.com/2bbf8csa et https://tinyurl.com/23vvp52u • GPMI (00:09:46) : Une alternative aux ports HDMI et DisplayPort pour le gaming 8K?(Sources : https://tinyurl.com/2cu695mb et https://tinyurl.com/2638smee • Bientôt des pubs personnalisées dans les taxis autonomes? (00:19:38) : Waymo veut entraîner une IA grâce aux caméras embarquées pour diffuser des pubs personnalisées.(Sources : https://tinyurl.com/2267kjpg et https://tinyurl.com/2bn2wda4 • DRAM+ (00:35:42) : Une nouvelle mémoire basée sur la technologie FeRAM.(Sources : https://tinyurl.com/27ts9utr et https://tinyurl.com/25pz6dza • Pourquoi récupérer le plus vieux satellite en orbite? (00:43:44) : Les scientifiques veulent analyser Vanguard 1.(Sources : https://tinyurl.com/28j4v5ry https://tinyurl.com/243ktloq et https://tinyurl.com/2ydx7co6 • Wikimedia sous pression des bots AI (00:50:07) : Une augmentation de traffic sur Wikipedia.(Sources : https://tinyurl.com/28hab7vb et https://tinyurl.com/2xjumqjb