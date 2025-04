Les Technos : Episode du 2 avril 2025

Intro (00:00:00)• Quand le BSOD devient en fait le BSOD (00:02:10) : Black is black!(Source : https://tinyurl.com/29v7dtkz • Quand la taille des microcontroleurs fond ! (00:09:39) : Texas Instruments annonce le plus petit microcontroleur au monde.(Sources : https://tinyurl.com/2ddfuqyt et https://tinyurl.com/2cptsvek • La parole en streaming live de votre cerveau (00:19:17) : Ou comment rendre la parole aux paralysés.(Source : https://tinyurl.com/29rau8bw • Deux outils pour les électroniciens.... (débutants) (00:33:38) : Wokwi et Flux.ai sont à découvrir.(Sources : https://tinyurl.com/294zkpqm et www.flux.ai • Quand les banques commencent à investir en Crypto (00:48:27) : L'Europe commence doucement à se réveiller.(Source : https://tinyurl.com/225enet8 • Hyperloop, enfin un projet rentable ? (00:54:34) : Des capsules "type métro" mais très rapides !(Sources : https://tinyurl.com/25rv87nn et https://tinyurl.com/24o3ofpx