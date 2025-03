Les Technos : Episode du 19 mars 2025

• Intro (00:00:00)• Retour sur terre difficile (00:02:04) : Ce qui attend les astronautes de retour de l'ISS.(Source : https://tinyurl.com/2c5l3bbt • Et si nous devenions tous stupides? (00:07:32) : Ode à la jeunesse de la part des "vieux cons".(Source : https://tinyurl.com/2ykckuct • Un bug sans importance pour Microsoft (00:18:49) : Microsoft ne corrigera pas un bug qui date de 8 ans profitant à des hackers.(Source : https://tinyurl.com/25tpcpl7 • Le Bloc-Notes (00:23:56) :• L'Europe €mm€rde Apple (00:28:39) : Et Apple menace de claquer la porte Européenne...(Sources : https://tinyurl.com/28odkomd et https://tinyurl.com/253vr8ku • Steam, la guerre a commencé (00:35:55) : SteamOS General release, la guerre contre windows a commencé dans le monde du gaming.(Sources : https://tinyurl.com/282g6qx2 https://tinyurl.com/2y9b5yyx et https://tinyurl.com/2y4qf88u • Bientôt la fin d'une EPOCH (00:41:21) : Et peut être aussi la fin du monde...(Source : https://tinyurl.com/29dn8wjk