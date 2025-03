Les Technos : Episode du 12 mars 2025

• Intro (00:00:00)• Quand Western Digital et SanDisk se séparent (00:01:48) : Western Digital stoppe la production de SSD.(Source : https://tinyurl.com/23nk62w6 • Quand la maison C++ brûle (00:05:22) : Le createur du language C++ appelle à l'action.(Source : https://tinyurl.com/289ahpj4 • Pas de fantômes dans les messageries privées (00:18:43) : Lutte contre les narcotrafiquants.(Source : https://tinyurl.com/24mp6tkz • Le Bloc-Notes (00:27:43) :• Quand les baleines sont utiles (00:31:58) : L'urine de baleine nécessaire à l'écosystème sous-marin.(Sources : https://tinyurl.com/2xlup3ol et https://tinyurl.com/26f26jsg • Une peinture pour consommer moins (00:38:13) : Une peinture modifie la couleur de votre habitation au gré des saisons pour consommer moins.(Sources : https://tinyurl.com/2ddxvs7x et https://tinyurl.com/23xcwchg • Quand l'IA vient en aide à l'OCR (00:43:36) : Le cauchemar persistant de l'extraction de données des PDF.(Sources : https://tinyurl.com/2daxtmnr et https://tinyurl.com/2a8as59m